Revisar complementos del salario docente: la propuesta de los gremios sanjuaninos de cara al 2024

miércoles, 13 de septiembre de 2023 08:01

Tras haber cerrado la extensa negociación salarial, los gremios docentes seguirán planteando ítems a tratar en paritarias y ahora, enfocados en la nueva gestión provincial, tratarán de llevarán una propuesta. Se trata de revisar y reordenar la composición del salario docente, enfocados en qué pasará con los complementos.

"Hemos avanzado en paritarias cómo mejorar todo lo relacionado a la carrera docente. Es decir corregir desfasajes, actualizar puntos, revisar nomencladores. Ha sido un trabajo arduo y lento pero progresivo. Lo que nos quedó pendiente es resolver lo de los complementos. Si bien tienen una componente nacional, queremos que se analice", destacó el secretario gremial de AMET, Daniel Quiroga a Diario La Provincia SJ.

En ese sentido, destacó que "queremos que la carrera docente esté ordenada, clara y que no se "achate" sino todo lo contrario. Lo que propondremos es poder ordenar nuestro salario porque está integrado por varios complementos no remunerativos y no bonificables. Ahora nos quedará plantearle a las nuevas autoridades cómo es el sueldo y el trabajo docente para poder ordenar esto en beneficio de la carrera docente". Entre ellos, los componentes más conocidos son FONID o incentivo y Conectividad y material didáctico.

Agregó que, además, están atentos que a lo que se define a nivel nacional en el ámbito paritario y que se toma de referencia en las negociaciones provinciales. "Mientras tanto, y en el mes de la educación, seguiremos revisando los puntos pendientes del nomenclador junto a los gremios y en el ámbito ministerial", dijo.

Atentos a la inflación

Los gremios docentes estarán pendientes del nuevo nuevo índice de inflación que va a difundir este miércoles el INDEC. Es que de acuerdo a lo establecido en la paritaria, el compromiso del Gobierno provincial es mantener los salarios 5% por encima del acumulado de inflación.

También, según lo acordado entre gremios y Gobierno, se actualizarán automáticamente ítems como A56, E66, antigüedad, un nuevo ítem y radio,

El costo de vida superaría el 10%, según datos comparativos difundidos por el Instituto de estadística porteño y el de Córdoba, y lo proyectado por distintas consultoras.Reflejará el impacto de la devaluación aplicada el 14 de agosto último, después de las PASO, cuando el peso se depreció 22%.