Nuevo gremio en paritarias docentes: UDAP resaltó el proceso que SADOP deberá encarar en Nación

miércoles, 13 de septiembre de 2023 10:48

Esta semana, se conoció que SADOP planteó en Educación la inquietud de ser parte de la mesa de negociación de paritarias en San Juan. En ese sentido, desde UDAP destacaron que el procedimiento no se define en San Juan sino que requiere un procedimiento a nivel nacional.

"Lo primero que hicimos fue actualizar el estado de situación jurídica de SADOP. Me comuniqué con el abogado de CTERA porque la última vez que hubo un tratamiento de este planteo, existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se expresó sobre una presentación en la provincia de Córdoba y se definió que SADOP no tenía la atribución legal ni la extensión territorial de su personería gremial a determinadas provincias, como Córdoba. Hasta donde me informaron en CTERA, esto no ha cambiado", señaló el abogado de UDAP, Daniel Persichella, en radio Estación Claridad.

Explicó, en ese sentido, que bajo esa lectura: "la personería gremial de SADOP no alcanza para tener intervención en la provincia de San Juan, menos con relación a participar en la paritaria docente provincial. Está reservada para sindicatos que representan a docentes que trabajan en el sistema educativo provincial con personería gremial".

Persichella comparó la personería gremial a un DNI que permite "definir quién es quién y qué alcance tiene la institución sindical para representar a determinado colectivo de trabajadores y en qué territorios".

El abogado de UDAP señaló que SADOP, entonces, al tener personería gremial está habilitado legalmente para representar a un colectivo de trabajadores, en este caso de educación. Algunos lo hacen a nivel nacional y otros, en la provincia. "Para que SADOP pueda ser parte de la paritaria necesitaría el alcance personal, representar a una clase de trabajadores y el alcance territorial, es decir dónde. SADOP representa a docentes de gestión privada que tiene personería gremial con alcance en determinadas zonas del país, pero no a San Juan. Esa situación puede cambiar ya que hay un mecanismo para ello", dijo.

En ello, ese cambio genera un proceso administrativo que hace parte a un sindicato que podría estar afectado. En este caso, es UDAP, UDA y AMET. "Se les da parte porque se puede afectar su potencial jurídico para representar a los docentes en la negociación de San Juan. Más allá de esto, debe quedar claro que este tema no lo define la patronal; ni la ministra de Educación ni el Gobierno provincial. Es un tema de competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, con un procedimiento a través de la ley sindical argentina", resaltó. Ese trámite, por tanto, deberá hacerlo SADOP nacional.

Además, expresó que en San Juan, UDAP representa a los docentes de gestión privada en el marco legal actual.