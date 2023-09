Fue panadero y carpintero, abrazó la docencia y hoy desafía a los alumnos a crear y construir

lunes, 11 de septiembre de 2023 09:05

Como cada 11 de septiembre, la Argentina celebra al "Padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento, y en su nombre, a los miles de educadores que dedican sus vidas a sus alumnos. Entre ellos se encuentra Pedro Albano, un educador que no siguió el camino tradicional de la docencia, sino que optó por él cuando ya era adulto y había experimentado varios oficios en la vida.

La historia de Pedro es un relato de múltiples giros y sacrificios, que lo llevaron a convertirse en un docente amado por todos los que tienen la suerte de cruzar su camino. "Cuando me presento con mis alumnos les cuento un poquito sobre mi historia para que me conozcan y para que entiendan las cosas de las que les hablo, los consejos que les doy. No es tan solo el hecho de ir y dar la clase y enseñar los contenidos", aseguró en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La vida de Albano comenzó en un sendero muy diferente al de la educación. Inicialmente, persiguió una carrera en la policía, pero después de unos meses, su madre, preocupada por su seguridad, le pidió que dejara ese camino. Pedro, siempre dispuesto a trabajar duro, se unió a la panadería familiar, en la que participó desde los 9 años hasta los 22. Sin embargo, su inquietud por aprender y crecer lo llevó a estudiar electricidad y obtener el título de técnico auxiliar domiciliario industrial.

La panadería familiar cerró en 1997, y él se embarcó en una nueva etapa, trabajando como playero en una estación de servicio. Durante 18 años, vendió combustible y, al mismo tiempo, continuó su formación, realizando cursos de Informática Administrativa y ampliando sus habilidades en la administración. También aprendió el oficio de carpintero lo que le dio un amplio marco de habilidades.

El apoyo de los seres queridos

El amor también desempeñó un papel crucial en su viaje hacia la docencia. Su esposa, una maestra con años de experiencia en la enseñanza, compartía su pasión por la educación. Juntos, decidieron que era el momento de embarcarse en un curso de capacitación docente que allanaría el camino para el futuro de Pedro en la enseñanza. Inicialmente, su objetivo era enseñar electricidad, pero la vida le tenía preparadas sorpresas.

Su determinación lo impulsó a continuar su búsqueda de la docencia y finalmente ingresó al profesorado de tecnología a sus 36 años y con cuatro hijos ya adolescentes. "Hice la carrera contrarreloj porque me tenía que recibir sí o sí a los 40 para poder ingresar al sistema educativo, porque recién creo que en el 2016 cambió la ley y ahora es a los 45", confesó.

Y así lo hizo, incluso, cuando todavía no había conseguido el título, el colegio en el que hizo sus prácticas, impulsado por la docente que lo dirigió, pidió un permiso especial para que pudiese comenzar a dictar clases como alumno avanzado. "Mi historia es algo que comparto con mis alumnos para que vean que uno puede reinventarse en cualquier momento de la vida. No importa cuántos oficios hayas tenido antes, siempre puedes encontrar tu verdadera pasión".

El camino de la educación

Desde 2014, Pedro ha trabajado en varios colegios, enseñando tecnología y compartiendo su conocimiento sobre electricidad. Su estilo de enseñanza va más allá de los libros de texto. Transforma su aula en un taller y desafía a sus estudiantes a crear y construir.

"Me encanta compartir lo que sé con otros, porque lo que sé no me sirve de nada si lo guardo para mí mismo", afirmó. Su enfoque va más allá de los contenidos; se trata de inspirar a sus alumnos y mostrarles que son capaces de lograr cualquier cosa.

El compromiso de Pedro con la educación va más allá del aula. Desde 2018, forma parte del Centro de Robótica de la Universidad Católica, donde imparte talleres de robótica a jóvenes y docentes. Su objetivo es estimular la creatividad y el pensamiento crítico de sus alumnos a través de proyectos tecnológicos y la construcción de robots. También se ha sumergido en el mundo de la impresión 3D, enseñando a sus estudiantes cómo utilizar esta tecnología para crear objetos útiles.

"Es una satisfacción para mí cruzármelos años después y que me digan ´profe, cómo estás? Mirá, estoy haciendo esto, me sirvió aquello, o me acuerdo lo que hicimos´. Los he hecho hacer hasta manteca a los niños en clase. Agarro el aula, la transformó en un aula taller y y nos ponemos a trabajar. No quiero solo darles los contenidos, quiero que vean que lo que aprenden tienen una implicancia real y por sobre todas las cosas, quiero que sepan que cada uno de ellos es importante. He llegado a tener más de 900 alumnos y me aprendí el nombre de cada uno de ellos", sentenció.

Pedro Albano es mucho más que un profesor. Es un ejemplo vivo de que nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños y que la pasión y el compromiso pueden convertir cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento.