Alumnos de Jáchal crearon una App para conocer las condiciones de salud del ganado

lunes, 11 de septiembre de 2023 13:06

Tienen entre 16 y 17 años y observando la realidad de su contexto decidieron dar un paso muy innovador para ayudar a los ganaderos de Jáchal. Un grupo de chicos de 6to año de la escuela Agrotécnica Manuel Belgrano de ese departamento idearon una aplicación que permite conocer las condiciones de salud y estado de los animales para poder dar soluciones.

El proyecto fue desarrollado en la materia de Tecnología, en el contexto del programa Jóvenes Emprendedores, y ahora los chicos buscan el apoyo financiero para poder desarrollarla tecnológicamente para poder facilitarla a los trabajadores del campo. "El proyecto es una aplicación que tiene cargada todos los animales más comunes del campo. En esa aplicación está la mayoría de las enfermedades de cada animal con sus respectivos alimentos, más cronograma de vacunación. Abarca todo el cuidado de salud de cada animal de la granja", comenzó explicando Federico Benitez a Diario La Provincia SJ.

Esta idea fue desarrollada con el fin de presentarla formalmente para competir en la instancia departamental del programa Jóvenes Emprendedores. Sin embargo no pudieron presentarla por un hecho fortuito que imposibilitó llegar a tiempo para exponerlo en el lugar dispuesto ante una comisión evaluadora.

"No pudimos presentar nuestro proyecto. Fue una pena porque nos teníamos fe, no se si habrá otra oportunidad para que nos ayuden a desarrollar nuestro proyecto pero estamos dispuesto a hacerlo. Lo comentamos a profesores y también a gente que tiene granja y animales y les pareció una idea buenísima", expresó.

El proyecto está desarrollado por Federico en conjunto con Agostina Álvarez, Juan Aciar, Camila Levis y Samuel Pérez. De la mano de la empresa Veladero, Federico y Camila participaron hace unos días de la Jornada JAE, Jóvenes Administradores de Empresas, que se desarrolló en el Centro de Convenciones y allí tomaron varias ideas para poder dar curso a esta iniciativa. Si bien saben que no es fácil, están dispuestos a afrontar todos los desafíos para poder concretarlo.

"Tal vez tienen percances con sus animales y no tienen la posibilidad de llevarlo a un veterinario y ahí tienen la aplicación para sacar las dudas. Cada persona con la que hablamos les pareció una idea buenísima. Eso me incentivó a transmitirlo a nuestros compañeros y que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados porque con la gente que hablamos le impactó muy bien. Estaría bueno llevarlo acabo", finalizó.