Educación Superior amplió su oferta de carreras en 46% en San Juan y encaminará nuevas propuestas

martes, 8 de agosto de 2023 08:05

Las carreras de formación en Educación Superior en San Juan terminarán el año con una amplia y renovada oferta activa, de cohortes a término, que abarca siete departamentos. En tanto se vienen dos carreras más y se dejarán encaminadas nuevas propuestas de cara al 2024. Con ello, cerrarán un crecimiento de casi el 50% en 4 años.

"La idea del ministerio era gestionar estas posibilidades de estudio para los alumnos de distintas zonas para que pudieran estudiar y no tuvieran que trasladarse a otros departamentos. La demanda no sólo surgió de planteos de empresas, sino que intendentes se interesaban por conocer qué carreras podían sumar, en base a las necesidades. La idea de estas carreras siempre fue que los alumnos tuviesen una salida laboral y que generaran interés, para que la inversión fuera necesaria y beneficiosa para cada departamento", detalló Carlos Cagna, director de Educación Superior, a Diario La Provincia SJ.

El balance es más que positivo para este nivel educativo: "en 2019, teníamos 19 institutos de Educación Superior tanto docentes como técnicos y había 33 carreras. En el 2020, se elevaron las carreras a 35 y en el 2023, podemos decir que tenemos 20 institutos ya que se creó uno más y contamos con 46 carreras. El crecimiento fue del 46% aproximadamente".

A la lista de tecnicaturas se sumará, este semestre, la Tecnicatura Superior en Criminalística, destinada a las fuerzas de seguridad en un principio y la Tecnicatura Superior en Energías Renovables, que se dictará en Angaco. "Está asegurado su inicio y esta fue la última en gestionarse. La semana pasada se finalizó lo formal y trabajamos en el cuerpo docente. En cuanto a la salida laboral, tiene que ver con el crecimiento de esta disciplina en la generación de energías limpias, que se destaca en la provincia con el cuidado del medio ambiente", expresó.

Los formados en esa carrera no sólo podrán trabajar en Angaco sino en toda la provincia. "Son necesarios esos perfiles profesionales y los egresados, además, podrán no sólo trabajar sino continuar su formación universitaria en ingeniería, por ejemplo", marcó.

Las tecnicaturas que comenzaron este año serán, en su mayoría, a término ya que no se pretende saturar el mercado de los mismos perfiles profesionales. "Deja abierto el camino para que se creen nuevas propuestas de carreras para esos departamentos. Con ello, se diversifica la oferta y además, los alumnos no tienen un límite de edad para empezar a estudiar. Esto tiene que ver con que tampoco hay limitaciones a la hora de trabajar como técnico. Aunque en docencia, eso sí se considera en lo laboral; en la formación no se pone un tope", agregó.

En cuanto a la mayor demanda de postulantes, está en las carreras docentes: "siempre tenemos un gran interés para tener una vacante. Las postulaciones se hacen vía online, con un formulario, y por mencionar un ejemplo, en tres minutos se completaba el listado. Es impresionante la demanda que hay. Por ello, se considera tener suplentes para cubrir alguna vacante que pueda surgir".

Ante el fin de la gestión política, Cagna destacó que se harán las gestiones por nuevas carreras. "Se iniciarán los expedientes para estos pedidos porque no queremos dejarlas pendientes. Nos gustaría dejar cerrado todo aquello que se empezó y mostrar todo lo trabajado y aquello que quedó pendiente, en una hoja de ruta para que, ojalá, tenga continuidad", sentenció.

La renovada oferta

Los profesorados y tecnicaturas que este año abrieron sus cohortes tienen 40 alumnos cada una y se reservó una lista de 20 aspirantes suplentes para vacantes.

Se diferencian en:

Formación Docente

-Profesorado de Lengua, ubicado en la Escuela Froilán Ferrero en Pocito

-Profesorado de Biología, funciona en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, Jáchal

Formación Técnica

-Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, funciona en la Escuela Ernesto Bavio, en Chimbas

-Tecnicatura Superior en Exploración y Prospección Minera, funciona en la Escuela Agroténica de Sarmiento

-Tecnicatura Superior en Exploración y Prospección Minera, funciona en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, Caucete

-Tecnicatura Superior en Turismo, Guía y Hotelería, funciona en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, Caucete

-Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas, funciona en la Escuela. Gonzalo Doblas, Caucete

-Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, funciona en la Escuela Elvira Riestra de Láinez, Ullum

-Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, funciona en la Escuela Juan Larrea, San Isidro, San Martín