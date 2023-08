Plenario en UDAP: puertas adentro, actuará la Junta de Disciplina, y la propuesta se bajará a los afiliados

miércoles, 16 de agosto de 2023 20:15

Tras algunas horas de plenario puertas adentro entre las autoridades del gremio Unión Docentes Agremiados Provinciales -UDAP-, se conoció que la Junta de Disciplina intervendrá en la investigación de lo datos que fueron aportados a la secretaria General, Patricia Quiroga, sobre la resolución de la propuesta que fue votada antes de la reunión paritaria, y finalmente rechazada por la autoridad.

En este escenario, desde el gremio se hará una nueva bajada a las bases, esta vez únicamente a los afiliados, para responder afirmativamente o negativamente al gobierno, y de ahí sellar la aceptación o no de la propuesta.

"En el plenario se aprobó que se va a investigar lo que ha ocurrido, va a actuar la Junta de Disciplina por los datos que no se han proporcionado fehacientemente y vamos a bajar a las bases, van a votar y ahora sí se va a tener en cuenta la voz de los afiliados. Ya se escuchó a toda la docencia, las propuestas que hemos llevado siempre a Gobierno fueron de toda la docencia", explicó Patricia Quirga, secretaria General de UDAP, a Diario La Provincia SJ.

Al respecto, Quiroga puntualizó que "fue el plenario, los delegados escolares quienes mocionaron y votaron que sea únicamente a los afiliados a los que se tenga en cuenta", proceso que se desarrollará entre jueves y viernes de esta semana, y así llevar una respuesta a la próxima reunión con las autoridades de los ministerios de Educación y de Hacienda y Finanzas, el 22 de agosto.

"Si nosotros antes del martes entregamos la respuesta y es afirmativa, van a poder grabar. Si la respuesta es negativa, va a pasar para el 1 de septiembre, o sea, recién se va a poder grabar para septiembre y cobrarlo en octubre", cerró Quiroga.

Interna

Anteriormente, en diálogo con radio Estación Claridad, Quiroga había explicado: "El secretario adjunto Damián Ocampo me confirma que los afiliados sí habían aceptado la propuesta y en plenario, salió moción que solamente se tendría en cuenta la voz de los afiliados. A todo esto, yo creía en lo que me habían confirmado; ya sabíamos que los no afiliados no habían aceptado".

Y agregó: "Salió que se había aprobado la propuesta. Cuando termina el plenario, se acerca la secretaria gremial para decirme lo contrario. A todo esto, yo había leído 3 o 4 veces el párrafo, que hice colocar en negrita, donde decía que los afiliados habían aceptado. Cuando lo leía nadie me dijo que no era así. Resulta que cuando la secretaria gremial Carina Lobos da los verdaderos cómputos y resultó que la mayoría había rechazado. Es decir que los afiliados no habían aceptado. Ella tenía todo impreso".

Ya en la reunión paritaria con gobierno y los representantes de UDA y AMET, aseguró que actuó "conforme a lo que entendí que debía hacer. Al ingresar a la reunión, dije que la mayoría de los afiliados, a través de los delegados, rechazó la propuesta".