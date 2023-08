Interna en UDAP: Quiroga marcó que el nuevo plenario "definirá la verdad de los docentes"

miércoles, 16 de agosto de 2023 09:16

La reunión paritaria por la revisión de la escala salarial docente terminó con un sorpresivo compás de espera ya que UDAP confirmó el rechazo a la propuesta oficial, tras haber expresado inicialmente que sí la avalaban. La decisión dejó expuesta una "desinteligencia" en el plenario que dividió aguas dentro de la flamante comisión directiva del gremio docente.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, resaltó en radio Estación Claridad que el plenario de este martes fue extenso y varias veces repasó la que era la decisión de los afiliados. "El secretario adjunto Damián Ocampo me confirma que los afiliados sí habían aceptado la propuesta y en plenario, salió moción que solamente se tendría en cuenta la voz de los afiliados. A todo esto, yo creía en lo que me habían confirmado; ya sabíamos que los no afiliados no habían aceptado", comenzó su relato.

En el plenario, que duró toda la mañana de ayer, se volvió a votar y "salió que se había aprobado la propuesta. Cuando termina el plenario, se acerca la secretaria gremial para decirme lo contrario. A todo esto, yo había leído 3 o 4 veces el párrafo, que hice colocar en negrita, donde decía que los afiliados habían aceptado. Cuando lo leía nadie me dijo que no era así. Resulta que cuando la secretaria gremial Carina Lobos da los verdaderos cómputos y resultó que la mayoría había rechazado. Es decir que los afiliados no habían aceptado. Ella tenía todo impreso".

Ya en la reunión paritaria con gobierno y los representantes de UDA y AMET, "actué conforme a lo que entendí que debía hacer. Al ingresar a la reunión, dije que la mayoría de los afiliados, a través de los delegados, rechazó la propuesta".

Quiroga destacó que "no entiendo por qué no me corrigieron cuando leí el alta paritaria; los números no los manejo yo sino que es facultad de la secretaria gremial. Esto fue algo a propósito o no y esto estuvo planificado entre el secretario adjunto y la secretaria gremial. En la paritaria destaqué que no podía ir en contra de la voluntad de los docentes. El plenario de hoy mostrará la verdad de los docentes".

Sobre cómo sigue la situación, expresó que no ha charlado aún con los secretarios gremial y adjunto. "Hoy a la tarde tenemos plenario y creo que hay otros intereses. No sé si políticos u otros y prevalecen antes que la docencia", agregó.

Señaló que los funcionarios con los que ahora tiene diferencias "no son amigos sino integrantes de la lista con la que nos presentamos a elecciones. Todos estábamos unidos por el bien común y la docencia fuera a votar. Esta tarde habrá otra vez plenario; bajaremos todo a las bases y si aceptamos antes del lunes, a las 12, se podrá grabar los aumentos para el próximo salario. Sino pasarán para otro mes".