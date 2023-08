Paritaria docente: UDAP rechazó la propuesta del Gobierno

martes, 15 de agosto de 2023 18:45

La Unión Docentes Agremiados Provinciales, UDAP, rechazó este martes la propuesta del gobierno. A las 18 horas comenzó una nueva paritaria con el Gobierno Provincial y la mirada está puesta en la respuesta de los gremios a la propuesta del lunes pasado.

Previo a esto, los gremios tuvieron plenario docente y el de UDAP estuvo atravesado por la polémica. Patricia Quiroga, secretaria general del sindicato, destacó que hubo un "error" de interpretación de los datos recabados de los docentes pero que ganó el rechazo.

"Hemos tenido un problemita porque cuando hicimos los mandatos, le pregunté a mi secretario adjunto cómo habían salido los cómputos y teníamos por rechazo el 60%. Pero ahí teníamos afiliados y no afiliados", comenzó explicando a la prensa y luego destacó que los afiliados previamente habían votado por el "sí" y habían aceptado la propuesta. Sin embargo luego todo cambió.

"Se acercó la secretaria gremial, que estuvo desde un primer momento y no se había acercado a la mesa, a decirnos que estaba erróneo lo que estábamos diciendo que no habían aceptado los afiliados. ¿Por qué no lo dijo desde un principio?, nos hubiéramos ahorrado todo esto de votar", lanzó Quiroga y agregó: "al principio teníamos lo que me dijo el secretario adjunto acá en paritaria delante de los tres gremios". Y eso era aceptar la propuesta. Sin embargo luego la otra integrante del equipo lanzó que se había rechazado. "Quiero creer que hubo un error y que llegaron a destiempo los mandato", contó Quiroga subrayando que ella está facultada para aceptar o rechazar la propuesta.

Por último, Quiroga a los micrófonos de Canal 8 subrayó que "me parece una falta de respeto aceptar, si los afiliados habían rechazado. Todos pensábamos que los afiliados habían aceptado. La docencia dijo que no y somos respetuosos, por eso hemos rechazado, teníamos datos erróneos. Esto lo discutiremos en el secretariado, pero no podemos aceptar".

Propuesta

Este es el detalle de lo analizado en la reunión paritaria (lunes):

1- Incremento en el valor índice del 15% a partir de agosto de 2023.

2- Fijar el monto del adicional remunerativo establecido por el Decreto Nº 489-2012, artículo 3º (E66), por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra, en los montos que para cada tramo de antigüedad se indican a continuación:

Para 0 antigüedad será de $13.117; de 1 a 4 años, $15.304; de 5 a 9 años, $21.862; de 10 a 16, $24.048; de 17 a 24, $25.142; de 25 a 29 años, $26.235; y de 30 años o más, $28.421.

Las sumas se actualizan simultáneamente y en el mismo porcentaje intermensual que el establecido en el valor índice en el futuro.

3- Fijar el monto del adicional remunerativo establecido por el Decreto Nº 1380-1993, artículo 2º "Dedicación a la docencia" (A56) por el docente o su equivalente en horas cátedra en el monto de $34.500, a partir del mes de agosto 2023. La suma establecida se actualiza simultáneamente y en el mismo porcentaje intermensual que el establecido en el valor índice en el futuro.

4- Establecer para el maestro de grado jornada simple, el salario mínimo provincial en $200.000 por cargo y hasta en dos cargos o su equivalente en horas cátedra, neto de bolsillo considerando para ello los descuentos obligatorios (jubilación 13%, obra social y caja mutual) e incluyendo los conceptos de FONID y Conectividad Nacional.

5- Establecer un adicional no remunerativo, bonificable por antigüedad para los cargos nomenclados en el Decreto Nº 1890-2022 (modificado por el Decreto Nº 197-2023), determinándolo en la cantidad de 37 puntos por el valor índice vigente al mes de la liquidación.

6- Mantener la cláusula de actualización salarial automática, establecida en el acta paritaria del 27 de febrero de 2023, artículo 10.

7- Establecer que el Gobierno de San Juan ratifica su total garantía de cumplimiento de todos los puntos de la Paritaria Nacional Docente acordada y las a acordar en el futuro. Es decir, cualquier convenio que implique una mejora en las condiciones para los docentes en tal paritaria nacional será implementada en la provincia de San Juan.