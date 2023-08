Desde la UNSJ revelaron cuánto costaría el arancel anual por alumno

martes, 15 de agosto de 2023 20:37

En un primer análisis post-elecciones, el titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la UNSJ, Ricardo Coca, explicó que el ajuste al dólar oficial “obedece a un pedido por parte del Fondo Monetario internacional (FMI), que venía reclamando una devaluación. Ya se venía haciendo para casos puntuales, como el dólar soja o el dólar para economías regionales. Ahora directamente se decidió aplicar una devaluación general al oficial, con la finalidad de tratar de sostener ese valor hasta octubre”.

El funcionario dijo también que “el gran problema sigue siendo la inflación, que no la ha podido frenar este gobierno, y que se incrementa con esta rara elección. No es rara porque no haya sido vaticinada, ya Cristina Kirchner había dicho que iba a ser una elección de tercios, sino porque hasta las encuestas y operadores habían dado a Milei fuera de juego”.

“Nosotros como universidad -aseguró- tenemos que decir cosas y hacer mucha docencia en este sentido. Una de las cosas que tenemos que decir a los alumnos es que se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades. Tenemos que decirles que ese arancel hoy estaría en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos el año. Es decir que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile. Hay que decirle a aquellas personas que están pensando en jubilarse, que la propuesta es que vuelvan las AFJP. Nosotros ya las tuvimos en Argentina durante la época de Menem, cuando el 30% de lo que se aportaba, eran comisiones para la AFJP y que fracasaron estruendosamente en Chile. Hay que decir que también ha anunciado propuestas de vouchers educativos para la educación primaria y secundaria, que generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores, que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir aquellas propuestas que son muy estrambóticas y peligrosas”, dijo Coca.

Respecto del rol del FMI, refirió que “este candidato está diciendo que va a pedir un préstamo para dolarizar. Si no lo hiciera, dolarizar implicaría un valor de 10.000 pesos = 1 dólar. El cálculo está hecho por (el economista) Alvarez Agis, en función del circulante que hay y si incorporamos depósitos y deuda, el valor del dólar sería de 47.000 pesos. Y si no, endeudarse en más de 50 mil millones, que es lo que ha anunciado que va a hacer”.

Coca aseguró que “es necesario que, para octubre, cada uno analice esas medida, porque es una locura, como también lo es querer eliminar el Banco Central, con lo cual no habría garantías para los depósitos. Justamente, los más preocupados por el resultado de estas elecciones, son los empresarios y el sistema bancario, porque esto de dolarizar a cualquier costo es muy peligroso. Hay que pensar muy bien en estos dos meses”.

Por último, Coca dijo que “no están dadas las condiciones, pero siempre hay que tener cuidado. Este nuevo valor del dólar tiende a equilibrar algunas variables, pero sin duda se va a trasladar a los precios”.

Fuente: Prensa UNSJ