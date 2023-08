Coronado en San Juan: instó a los docentes a ser resilientes y trabajar con las emociones

viernes, 11 de agosto de 2023 11:57

Afrontar los problemas que plantea la sociedad siendo empático con el otro y ser resiliente. Ése fue uno de los puntos que este viernes en la mañana planteó la magister Mónica Coronado en su visita a San Juan. La profesional participó de la jornada Redescubrir el valor de la Educación y en la ocasión planteó la necesidad de "contagiar la esperanza" en los alumnos.

La jornada se realizó en el contexto de los 25 años del colegio Parroquial Santa Lucía y participaron más de 450 docentes de toda la provincia. En la tarde la jornada se completará con la exposición de Julio Labaké.

"Hay mucha desilusión y qué significa estar desilusionado: perder la expectativa de que el futuro va a ser mejor o bueno. El cambio climático, la inestabilidad política y social, la inseguridad económica, el tema del contexto que se está viviendo", expresó la profesional quien subrayó que "dentro de esa enorme desilusión que tienen esos chicos que piensan que nada va a cambiar, está la importancia de una capacidad que es una promesa de surgimiento que es la resiliencia".

Coronado explicó que ésta es "una idea que hay que recuperar" y que está vinculada con la "capacidad para sobrevivir" que tiene el ser humano. Para ello hay que "reinstalar" y "hablar" de que la gente sí se puede recuperar "de las pérdidas, traumas, dolores, de los eventos terribles de una mala familia, de un hecho nefasto que pasó". "En definitiva se resurge de alguna manera, eso es parte de la naturaleza humana", puntualizó.

En todo este escenario recordó que muchos adolescentes muestran en la vida diaria tanto como en el aula los problemas de "ansiedad, los ataques de pánico, la angustia, el sufrimiento, las crisis de llanto y el desborde emocional". "A veces hay una apatía emocional en donde nada me importa, no me interesa nada. Después de la pandemia vemos una emocionalidad grave", apuntó.

Y es acá donde Coronado plantea la "emoción contagiosa". "Hay un alumno ansioso con un ataque de llanto y se contagian todos. Eso se está contagiando. ¿Qué tenemos que contagiar a los chicos? la esperanza que es la base de todo", explicó destacando que ser empático con el otro y para ello es fundamental la palabra.

Por otro lado, planteó la necesidad de buscar las soluciones ante los problemas tanto en los alumnos como también en los docentes. Y ahí planteó tres ejes de la resiliencia:

La primera fue ¿qué vas a hacer, cuál es tu plan, cómo se va a afrontar el problema?. "Piensen ustedes ante un problema ¿cuál es mi plan?. Ésa es la gran pregunta porque si uno se queda estancado en la emoción, se paraliza. Pero cuando se tiene un plan se sale de ese lugar", explicó.

La segunda fue la necesidad de "proteger nuestra vulnerabilidad" y preguntó "¿cómo se pone límite a los demás, a los que hacen daño e incomoda?, ¿cómo ponemos límites y nos cuidamos a nosotros mismos?. Hay un planteamiento que es cuidarse para cuidar. Nadie puede cuidar si primero no se cuida".

La tercera es cómo se incorpora nuevos recursos emocionales para afrontar los problemas. Ahí está construir el plan y no dar las soluciones fáciles al otro.

Coronado explicó que la resiliencia se basa en 3 afirmaciones: yo tengo, yo soy y yo puedo pero además le agregó una cuarta: yo quiero. A partir de esto explicó que el primero, "yo tengo" es revalorizar con lo que uno cuenta: "Piensen en todo lo que tienen, salud, un techo, comida, capacidad de ducharse, de estudiar, de capacitarse, de pensar un viaje. Yo tengo un montón de recursos pero cuando estoy cerrado y pienso que no tengo absolutamente nada pero tengo un montón de cosas. El primer punto es el apoyo externo, qué personas están apoyándome y aguantándome y qué recursos y oportunidades tengo".

El segundo, "yo soy" hace referencia a cuál es la fuerza y coraje de cada persona. "¿Dónde está esa potencia para resolver los problemas?", se pregunta Coronado a lo que responde que la respuesta está en uno: "Soy y tengo este valor".

La tercera es "yo puedo" y hace referencia a qué oportunidades se tienen en la vida. "Puedo armar un plan. Pueden estudiar, hacer ejercicio, mejorar las relaciones con determinadas personas, calmarse y relajarse, alentarse y motivarse", agregó invitando a los presentes a hacer este trabajo de mirarse uno mismo e invitar al otro a que también lo haga.