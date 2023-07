Tras el incendio de la agrotécnica Sarmiento, los padres tomarán la escuela: "lloramos un montón"

lunes, 31 de julio de 2023 08:02

"Ayer fue una situación muy triste". Con esas palabras, Mariela Pastén comenzó relatando lo que vivió la comunidad educativa de la escuela Agrotécnica Sarmiento. El fuego arrasó con parte del campo y tuvo que ser apagado por los mismos alumnos y padres con mangueras y baldes.

"Cuando es tiempo de montes, la gente no usa tractores para limpiar sino que, para no gastar gasoil, se prende fuego y no se mide. Habían sobrepasado una cancha como para quemar un monte y no midieron las consecuencias. El fuego cómo estaba ocurriendo y las llamas eran impresionantes. Al haber chipica seca, el fuego fue por abajo y quemó todo", explicó Mariela, vocera del grupo de padres de alumnos del establecimiento, en radio Colón.

El fuego quemó la base de lo que se armó para colocar los módulos, además de parte de la cancha y el lugar donde hacían las prácticas. Producto del humo, algunos chicos fueron trasladados al hospital pero sin tener que lamentar quemaduras, que fue a lo que tuvieron expuestos. "Casi la mayoría de los alumnos estuvieron apagando las llamas. Todo el sistema de electricidad quedó tirado en el piso, las farolas de luz tiradas en el piso. Fue muy amargo porque todo lo que se pudo hacer en este tiempo, se perdió", agregó con congoja.

"La gente más grande ayudó a salir. Fue humo muy espeso y por eso usaron remeras mojadas en las bocas para respirar. Se buscó que no llegara el fuego a las aulas. Todo fue muy triste. Años anteriores se incendió el fondo y murieron animales. Los profesores conviven todos los días y saben los lugares más afectados cuando esto ocurre", destacó.

Es por ese conocimiento que la comunidad educativa había recomendado los lugares donde no era conveniente colocar los módulos escolares. Sin embargo, el ministerio de Obras avanzó colocando las bases en ese monte y ayer todo fue arrasado por el fuego.

"Quiero creer que van a decir que ahí no se va a construir nada porque si hubieran estado las aulas móviles se pierde todo", subrayó destacando que "el gabinete que habían puesto para poner los tubos de gas, ayer tuvieron que romperlo por la desesperación del avance del fuego. Tuvieron que sacar los tubos de gas que ya estaban calientas y hacerlos rodar para el otro lado".

"Gracias a Dios que no estaban las aulas porque en el lugar donde hicieron las bases se quemó. No sabemos el material con el que están hechas. Ayer pensábamos si hubieran estado ahí se quemaban. Nosotros dijimos que ahí no había que ponerlas", aseguró.

"Ayer hemos llorado muchísimo, encima que están trabajando con lo mínimo, hoy ya no hay nada... Te pega muy fuerte porque reclamas por unas cosas y viene alguien que no quiere trabajar y prende fuego. Las palmeras cayeron la mayoría y con ello los cables de los arreglos que hicieron para que los chicos tuvieran calefacción", puntualizó.

Desde hace 2 meses, los módulos escolares tendrían que haber estado en ese lugar como se había prometido. Sin embargo nunca habían llegado y los chicos continuaban teniendo clases cada 15 días por falta de un espacio para hacerlo. Es por todo esto y por lo que consideran las promesas incumplidas que van a tomar la escuela esta semana. "Siguen en las mismas condiciones a pesar de que se logró tener calefacción a gas... todo lo que se anunció de que las aulas estaban puestas, es mentira. Mucha pena porque el compromiso del ministerio estuvo, tuvimos una reunión bastante larga y no cumplieron en lo más mínimo. Dos aulas móviles hubieran sido la solución para que cursen todas las semanas", finalizó.

Hasta que tengan los módulos, los padres ya se organizaron para tomar la escuela desde este martes y advirtieron que no abrirán las puertas del establecimiento, sólo a aquellos que trabajan ahí.