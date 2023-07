Paritaria docente en San Juan: tras dos propuestas, no hubo acuerdo y se transitan 48 horas claves

lunes, 24 de julio de 2023 18:15

Pasadas las 10 de la mañana se retomó la negociación paritaria docente en San Juan, este lunes, pero tras un extenso encuentro no se llegó a un acuerdo. Si bien se conoció el dato aportado por Nación sobre el salario inicial docente, Hacienda y gremios hicieron una interpretación distinta del acta paritaria. A ello, Gobierno realizó dos propuestas pero fueron rechazadas. Ahora, se vienen 48 horas en las que se acercará por escrito una nueva oferta.

La ministra de Hacienda, Marisa López destacó en rueda de prensa que "lo que recibimos de Nación fue una transcripción del acta paritaria de junio donde reitera cuál es el salario inicial. Empezamos a debatir y no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación, toda vez que la ley 26.075 (Financiamiento Educativo) establece en su artículo 9 que se debe establecer un salario inicial docente y en el 10, que se debe establecer el salario mínimo garantizado nacional. Para esa base habíamos determinado el salario provincial docente garantizado".

Marcó que, tras no coincidir en la interpretación de esa acta, Gobierno hizo ofertas. "Una era establecer otro tipo de salario inicial, frente a lo que hicimos dos propuestas. Una tenía que ver con el ofrecimiento de los $214.000 para todos los docentes que no alcancen ese neto y la otra, era una escala de salario neto de acuerdo a rangos de antigüedad. No fueron aceptadas", detalló.

Con ello, se vienen días claves. "Quedamos, en función del planteo de los gremios, de responder a su petición en las próximas 48 horas, por escrito a cada uno de los gremios. Será de esa manera porque ya debatimos mucho y es la oferta definitiva", sentenció. Y aseguró que con las propuestas "se llevaba el salario que estaba en $180.000 a $214.000 y se aliviaba el bolsillo de los que menos cobran. Pero no aceptaron".

La posición de Gobierno

López destacó lo logrado en la grilla salarial docente en la gestión Uñaquista y su posición a meses de entregar el Gobierno. "Se trabajó mucho desde el año pasado, no sólo en la recuperación del salario sino también en mantener la pirámide. Cuando se mira el salario en bruto, en todos los escalafones se respeta y se mantiene la pirámide. Lo que intentamos es que los salarios de menores ingresos puedan tener un poco más de salario neto de bolsillo. Allí se estableció el salario neto garantizado que tiene una base clara y que se definió el año pasado y se aplica lo que se estableció en la paritaria nacional en febrero, que no se cambió en junio".

Dijo que la revisión salarial implicaba rever si se cumplía el acuerdo salarial acordado en marzo. "Esto es el incremento del 71, 1% del que fueron adelantados los tramos por decisión del gobernador. Por eso, recibieron un 40% en marzo, un 51,1% en mayo y julio viene con un 10% de incremento, alcanzando el 61,1%. Hicieron una petición a la que posiblemente vamos a acceder que tiene que ver con traer el 10% de septiembre a agosto. De allí, el índice de actualización salarial que mantiene los salarios 5% por encima de la inflación", afirmó.