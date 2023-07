Paritaria docente en San Juan: consulta a las bases y un pedido firme de los gremios

lunes, 24 de julio de 2023 22:27

Tras 7 horas de negociación, los gremios docentes UDAP, UDA y AMET no llegaron a un acuerdo y sigue sin definirse la reanudación de la paritaria docente. Luego que Gobierno destacara que no habrá nuevo encuentro sino una respuesta por escrito, los representantes sindicales se preparan para "bajar" lo analizado a las bases.

En la reunión, los gremialistas solicitaron que haya una incorporación gradual del código G33 al básico. A esto se suma el pedido de adelantar el tramo salarial del 10% de septiembre al mes de julio. Sobre esto se aguarda una respuesta oficial esta semana.

Luego de rechazar las dos propuestas, los gremios convocarán a plenarios y reuniones antes y después de recibir lo que la ministra de Hacienda, Marisa López definió como la propuesta oficial final. En el caso de UDA, el secretario general Lucio Vázquez destacó a Diario La Provincia SJ que "nos reuniremos con la comisión directiva, con los delegados y los docentes este martes, en la tarde. Más allá de analizar lo que hemos recibido esta tarde como propuestas, vamos a generar opciones de cara a lo que podamos recibir como oferta de Gobierno. Insistimos en que el acuerdo tiene que alcanzar a todos los docentes y recuperar la pirámide salarial".

"Esperamos la respuesta por escrito que nos llegaría el miércoles y mantenemos nuestra premisa de bajar todo a las bases y los delegados. Nos mantenemos en lo que propusimos sobre el traspaso del G33 al valor índice y en cómo se analizó el salario inicial docente, que fue en lo que disentimos. Seguimos abiertos al diálogo y tenemos expectativas", resaltó por su lado, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP.

Por otra parte, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, había expresado en rueda de prensa que "está en discusión lo que se considera como salario básico docente con salario garantizado docente; eso nos responderán en 48 horas. Tampoco aceptamos los $214.000 porque se achata más la pirámide. Hay un porcentaje minimo que iba a recibir ese dinero y el G33 se iba incrementar exponencialmente. Es un complemento en negro no remunerativo, ni bonificable. Lo que el docente quiere es una escala salarial con antigüedad. Todo esto lo bajaremos a las bases, a través de los delegados para que valoren y respondan".

Una negociación compleja

La ministra de Hacienda, Marisa López destacó en rueda de prensa que "lo que recibimos de Nación fue una transcripción del acta paritaria de junio donde reitera cuál es el salario inicial. Empezamos a debatir y no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación, toda vez que la ley 26.075 (Financiamiento Educativo) establece en su artículo 9 que se debe establecer un salario inicial docente y en el 10, que se debe establecer el salario mínimo garantizado nacional. Para esa base habíamos determinado el salario provincial docente garantizado".

Marcó que, tras no coincidir en la interpretación de esa acta, Gobierno hizo ofertas. "Una era establecer otro tipo de salario inicial, frente a lo que hicimos dos propuestas. Una tenía que ver con el ofrecimiento de los $214.000 para todos los docentes que no alcancen ese neto y la otra, era una escala de salario neto de acuerdo a rangos de antigüedad. No fueron aceptadas", detalló.

Con ello, se vienen días claves. "Quedamos, en función del planteo de los gremios, de responder a su petición en las próximas 48 horas, por escrito a cada uno de los gremios. Será de esa manera porque ya debatimos mucho y es la oferta definitiva", sentenció. Y aseguró que con las propuestas "se llevaba el salario que estaba en $180.000 a $214.000 y se aliviaba el bolsillo de los que menos cobran. Pero no aceptaron".