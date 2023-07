Paritarias docentes en San Juan: gremios insistirán en pasar un ítem al salario básico

lunes, 17 de julio de 2023 21:08

Este lunes, se concretó una nueva reunión de la paritaria docente sanjuanina y se acordó el incremento de los ítems A56 y E66 desde el salario de julio. Sin embargo, se pasó a un cuarto intermedio hasta tener el dato del Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado y los gremios insistirán en otro cambio importante.

Patricia Quiroga, secretaria gremial de UDAP, destacó en Telesol Noticias sobre la actualización de los valores de los ítems que "los van a rever pero para julio no creen, sino que será para agosto. Hemos aceptado la propuesta (de Gobierno) obre aumento en el A56 y en el E66. Pero el resto de los ítems no los hemos aceptado y seguimos en conversación. Lo más importante es que vamos a esperar el piso salarial que vamos a tener".

Y resaltó que "para el sueldo de julio, a cobrar en agosto, saldrán los incrementos". Quiroga destacó que quedó sin resolver su planteo de llevar el G33 al básico: "pero al no tener el piso salarial nacional, no podíamos hablar sobre qué se llevará al básico. No es lo mismo hablar de 214 que 165".

En tanto, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, coincidió en que el pedido más fuerte tuvo que ver con el ítem G33. "Se trata del monto que hace que un docente que recién se inicia llegue al salario garantizado. Se ha pedido fuertemente que se vayan pasando montos de ese ítem al sueldo básico".

Reflexionó que en el encuentro de este lunes se consiguió "un acuerdo a medias y una vez que tengamos resuelto la parte legal del pedido a Nación, respecto al salario mínimo, recién vamos a fijar nueva fecha de paritarias. Si la respuesta la tenemos esta semana, seguramente nos reuniremos la semana que viene".