Agrotécnica Sarmiento: los padres continúan el reclamo y se manifestaron en Ruta 40

miércoles, 7 de junio de 2023 15:27

"Edificio nuevo y cierre perimetral" y "Urgente: una escuela nueva" fueron las banderas que se mostraron en la Ruta 40, este miércoles en la mañana, en el reclamo de padres y alumnos de la Escuela Agrotécnica Sarmiento. En Media Agua sigue el pedido de la comunidad, en una semana en la que no habrá actividades presenciales debido a trabajos en la red eléctrica.

Desafiando al frío, la comunidad estuvo presente en una nueva jornada en la que con redoblantes, silbatos y aplausos mantuvieron su posición y solicitaron nuevamente la visita de la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

En tanto la directora de Relevamiento de las Necesidades Edilicias, Claudia Cardus destacó en radio AM1020 que "el proyecto de la nueva escuela ya está. Se planificó en cuatro etapas y se comenzará a ejecutar cuando llegue el financiamiento de Nación. Con ello podremos hacer el llamado a licitación. Estamos haciendo las gestiones pertinentes".

Y resaltó que en lo inmediato, "se trabajará en reparar la estructura existente. Lamentablemente no me permitieron ingresar (los padres manifestantes) a la escuela porque íbamos a hacer un relevamiento. Este miércoles citamos a los directivos y vamos a proponer un plan de mejoras para los espacios existentes y su optimización. En caso que así se considere, se instalará uno o dos módulos pero no 10 como pidieron los padres. Eso no es factible, en este momento".