Sentada y protesta en la escuela Agrotécnica de Sarmiento por un nuevo edificio escolar

lunes, 5 de junio de 2023 10:44

"Escuela tomada", "escuela nueva urgente", "pedimos lo justo". Éstos son algunos de los carteles que a primera hora de la mañana de este lunes la comunidad educativa de la Agrotécnica de Sarmiento colgaron en los portones de ingreso al establecimiento.

Allí, docentes, alumnos y padre de estos últimos, tomaron las afueras del establecimiento para pedir urgente la intervención del ministerio de Educación. La comunidad educativa pide un lugar para que los alumnos puedan cursar de manera adecuada y sin pasar frío.

En este contexto, y a pesar del frío, un decenas de personas se convocaron desde la primera hora de la mañana. "Venimos en estas condiciones desde hace 15 años seguro. Han pasado directores, pasan los expedientes en el ministerio de Educación y no hay respuestas. Pedimos una escuela nueva. Queremos que nombren personal de limpieza y no hay respuesta", explicó Patricia Echegaray, mamá de 3 alumnos, a Diario La Provincia SJ.

La escuela es de jornada completa y el predio está dividido en dos. Adelante están las aulas y detrás la granja donde muchos chicos toman clases al aire libre. La matrícula del establecimiento cuenta con más de 600 chicos que van de primero a séptimo año del secundario.

"En la parte de práctica, en la granja, toman clases bajo los árboles pese a la temperatura bajo cero. No tienen aulas móviles y no nos escuchan. No hay expediente que responda. Estamos con los portones cerrados porque no queremos que entre nadie. La policía nos pide que dejemos entrar a las autoridades", señaló la mamá.

"Los directivos hicieron todo lo que está a su alcance, presentación de fotos y videos pero no les hacen caso. Lamentablemente no podemos dejarlos entrar. Estamos desde antes de las 7 de la mañana. Hemos tenido que presentar notas y hacer esto porque no hay respuestas", finalizó.