En Niquivil, padres reclamaron por un nuevo edificio para el jardín de infantes

lunes, 5 de junio de 2023 18:27

Este lunes, familias de alumnos de la escuela "Esteban Agustín Gascón", de Niquivil, decidieron manifestarse en el frente de la casa en la que funciona el jardín de infantes para pedir un nuevo edificio escolar. El disparador es que, expresaron, no hay un proyecto de nuevo edificio y el actual tiene numerosos problemas, varios de ellos asociados a la revenición en la zona del distrito de Jáchal.

"Los baños colapsan cada 15 días y los arreglos que hacen desde Obras Menores duran poco tiempo. Los chicos han llegado a compartir baños porque siempre hay uno que colapsa. No les queda otra alternativa a las maestras que recurrir a ello pero los padres no queremos que los chicos estén expuestos a esta problemática. Está en juego algo muy importante como la higiene y la salud y venimos de una pandemia", destacó a Diario La Provincia SJ, Florencia Ontiveros, una de las mamás que participa del reclamo.

Las familias no enviarán a los chicos a clases hasta que haya una solución al problema de los baños pero también una promesa activa que Educación propondrá un proyecto de nuevo edificio. "El jardín de infantes funciona en la casa del portero. Esa construcción ya no es apta para su uso y tiene paredes con humedad, producto de la revenición. El patio de juegos está clausurado porque los juegos están viejos y rotos. Tengo 35 años y fui alumna del jardín y el patio tiene la misma calesita que usaba cuando era niña. Son muchas falencias", detalló. Agregó que las paredes tienen grietas por la humedad y los pisos están rotos, ya que es un edificio viejo.

Los papás estuvieron en el frente de la escuela, en una protesta pacífica pero sostenida ya que permanecerán allí hasta reunirse con autoridades de Educación y también aguardaban un contacto con responsables del municipio. "Queremos que nos escuchen. Este problema viene de hace mucho y la promesa de un nuevo edificio también. Llevamos al menos 10 años con esto. Acá tenemos revenición: a dos metros de profundidad sale agua y eso perjudica los baños", dijo. Directivos habrían manifestado que retomarían un expediente con la solicitud del edificio en el que hay matrícula en salas de 3, 4 y 5 años. El jardín tiene, además, doble turno.

"Hace una semana no enviamos a los chicos a clases. No queremos que estén expuestos a bacterias. Además, son niños chiquitos que, algunos, están aprendiendo a ir al baño solos. Es complicado. Hay un olor fuerte que sale de la cámara séptica que está en el patio de juegos. Sabemos que el edificio nuevo no es inmediato pero sí tiene que estar en prioridad porque la escuela es de la comunidad y los chicos resultan perjudicados sin tener un edificio en condiciones", expresó.

Este lunes ya tomaron con personal de Educación que viajó desde Capital por una obra de un contrapiso. "Ellos nos dijeron que iban a informar al Ministerio para que nos dieran solución. Los que pierden en esto son los niños", señaló.