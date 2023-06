El sueño de alumnos de la escuela Rudecindo Rojo, avanzar con su radio y abrirla a la comunidad

domingo, 4 de junio de 2023 18:50

Comprometidos con la comunicación al mismo tiempo que dan sus primeros pasos en el periodismo, alumnos de secundaria de la Escuela José Rudecindo Rojo, ubicada en la zona de La Rinconada en Pocito, persiguen el sueño de avanzar en el crecimiento de su radio escolar, la que montaron hace tiempo atrás gracias al proyecto de una docente y ahora buscan abrirla a la comunidad.

Los jóvenes, enmarcados en la orientación Comunicación que ofrece el establecimiento, cuentan con una consola, parlantes y otros elementos que los ayudan a desarrollar la radio dentro de la escuela, aunque con esfuerzo y mucha ilusión, pretenden conseguir los demás artefactos propios de una radio, como micrófonos, para mejorarla y ampliarla.

"Empezamos a trabajar desde que vinimos al establecimiento nuevo en 2022, ya habían presentado el proyecto, los compañeros comenzaron a poner música en los recreos, después las efemérides y luego iniciamos con algunos programas. Ahora estamos en un proyecto con una de las profesoras haciendo los guiones de radio, salimos todos los días poniendo música y cuando hay efemérides, las decimos", contaron Ignacio Alegría y Bárbara Molina, alumnos de la escuela, a Diario La Provincia SJ.

En esto, revelaron sobre el proceso que van transitando, que lo consideran muy positivo, ya que van ganando más experiencia al hablar y expresarse frente a los micrófonos y, sobre todo, al ser escuchados por los demás alumnos de la escuela. "Notamos que hay interés en otros alumnos en este proyecto", lanzó Bárbara.

"Personalmente, me gustaría que se abran las puertas de la radio a la comunidad para que nos escuchen, me gusta decir que no solamente los periodistas que ya están preparados son a los que hay que escuchar, sino también a los demás, los que están iniciando, a los que van entrando en el periodismo, porque todos tenemos cosas para decir", expresó Ignacio.

Actualmente, son alumnos de 4to, 5to y 6to año los que comienzan a trabajar en la radio, por lo que la participación es dinámica y la demanda de diferentes elementos se vuelve cada vez mayor. "Este año hemos invitado a varias personas y esperamos que en el transcurso del año lleguen más", dijo el estudiante.

Por su parte, Cecilia Vedia, directora del establecimiento, detalló que el proyecto inició tras una presentación de la docente Patricia Chico, que fue aprobado por el Ministerio de Educación, con el cual se recibieron los primeros elementos.

"Los chicos han invitado a diferentes sectores de la comunidad como parroquias, uniones vecinales, a la policía comunal para entrevistarlos. Vinculan la comunidad a la escuela y es uno de los aspectos positivos que tienen, aparte, eso les ayudó mucho en la socialización, conocer las actividades de la comuna. También armar guiones, cuestiones publicitarias, todo con elementos que tenemos en la escuela", contó Vedia.

Ahora, también buscan contar con otros artefactos que los ayude en la televisión y también la radio. "Ya nos escuchamos, ahora queremos vernos", aseguraron. "Se pretende continuar con esto porque es nuestra fortaleza, a medida que vamos avanzando y con las demandas, la radio va tomando diferentes facetas como el streaming y hay que buscar artefactos necesarios para eso. Buscamos equiparla con computadoras, micrófonos y pies de micrófonos, cámaras y lo necesario", detalló Vedia.

Para ello, apelan a quienes puedan colaborar con la radio, al mismo tiempo que continúan trabajando para alcanzar todo lo que sueñan.

"Las expectativas son siempre positivas, todo director siempre apunta a mejorar lo que se va planteando, nuestra fortaleza es esa y queremos seguir, trabajar en todo lo posible y todo lo que se pueda hacer. Incentivarlos a los chicos desde cada una de las materias es lo fundamental", cerró la Directora.