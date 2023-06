Grooming: que las redes no te enreden, el interesante proyecto que abordaron alumnos de Pocito

domingo, 25 de junio de 2023 16:12

Desde principios de este 2023, docentes de la Escuela Dr. Antonino Aberastain, en Pocito comenzaron a indagar en una temática de actualidad con el objetivo de concientizar, prevenir y sensibilizar. Cada vez son más los chicos que tienen acceso a las redes sociales y son pocos los que realmente conocen los peligros que esto puede ocasionar sino se tienen los cuidados necesarios.

Por ello, alumnos del establecimiento pocitano decidieron tomar el rol de investigadores y de la mano de la docente Florencia Tejada decidieron abordar la temática Grooming, también conocida como ciberacoso. El proyecto recibe el nombre de: “Grooming: que las redes no te enreden" y participa en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Son alrededor de 102 alumnos los involucrados en la actividad y aguardan por las instancias provinciales en agosto.

“Venimos trabajando desde principio de año con este tema. Realizamos primero las entrevistas, investigamos en profundidad todo lo referido al Grooming y después cada chico hizo su folleto. Grabamos un vídeo, lo publicamos y participamos de la Feria de Ciencia Institucional, luego la zonal y ahora vamos a estar en la provincial”, sostuvo, Florencia Tejada, docente de Ciencias Naturales, Sociales y Formación Ética a Diario La Provincia SJ.

La profesional destacó que en el 2022 comenzaron a indagar en la temática de Grooming con los chicos de sexto de esa promoción. “Ahora profundizamos mucho más con los chicos de este 2023”, resaltó Tejada.

Además, agregó que la temática despertó el interés de toda la comunidad, ya que es un tópico que no se conoce mucho y sin dudas, puede provocar problemáticas graves en los chicos sino se toman las medidas de precaución pertinentes.

“Apuntamos a que los chicos no le tengan miedo a las redes sociales, pero si prevención”, subrayó la referente en el tema. Y afirmó que tras la gran tarea que vienen realizando muchos alumnos comenzaron a aplicar en su vida personal todo lo aprendido durante la investigación. Tal es así que algunos optaron por poner en privado sus configuraciones en las redes sociales.

Los alumnos se informaron y aprendieron a identificar cuando un perfil en las redes sociales es falso. “Se puede saber viendo sus fotos, si la gente interactúa mucho con ellos, la cantidad de amigos que tiene, cuándo se creó el perfil. Tuvimos testimonios de los chicos diciendo que alguien les habló y se acordaron de lo de Grooming. Está bueno porque se está previniendo mucho y se está concientizando”, detalló Florencia, orgullosa de los frutos que está dando la investigación ardua de este tema.

Con todo lo investigado y analizado, los alumnos y la docente decidieron dar un paso más con este tema. Decidieron volcar en un video, con mucha creatividad, esta temática con el deseo de seguir concientizando a chicos de su misma edad sobre las consecuencias del Grooming.

“Vimos tantos videos, pero la mayoría eran de Europa, y no había ninguno cercano. Nos inspiramos en todo lo que hemos visto y lo grabamos en la escuela”, detalló la referente en tema. Y subrayó que estuvieron atentos a todos los detalles, para que realmente captara la atención de todo el público.

En reiteradas ocasiones la docente agradeció la predisposición de todos los padres, sin ellos no habría sido posible el despliegue que realizaron.

Por otro lado, destacó que el rol de la familia fue fundamental ya que muchos ayudaron confeccionaron folletos, que posteriormente fueron entregados por los chicos en las cercanías de la institución educativa.

“Se tomó mucha conciencia y es muy bueno porque ellos saben que con este accionar pueden prevenir muchos casos de Grooming”, describió la docente.

Por último, tras la relevancia que logró la investigación los alumnos y la docente seguirán trabajando para enriquecer este proyecto con trabajo de campo.

“Tenemos muchas entrevistas pautadas y tenemos que ir a una escuela a dar una charla. Queremos ver la posibilidad de conseguir un lugar grande para que puedan asistir varias escuelas y conocer la temática”, cerró. Vale recordar que los tres sextos de la institución respondieron a las exigencias que tenía este proyecto y pudieron distribuirse las actividades.

Cómo nació esta propuesta y las repercusiones que logró en el departamento

En el marco de los talleres del proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) decidieron abordar una interesante temática que está en auge en la actualidad. Se trata del uso de las redes sociales y sobre los peligros que esto puede provocar si no se tienen los cuidados pertinentes.

Florencia Tejada es docente de sexto grado de la Escuela Dr. Antonino Aberastain, en Pocito. La profesional brinda clases de Ciencias Sociales, Naturales y Formación Ética. En total cuenta con 102 alumnos entre los tres sextos con los que cuenta el establecimiento educativo.

La docente decidió comenzar el trabajo con una encuesta para sus alumnos, con el objetivo de definir la temática. Puntualmente la profesional puso foco en que los chicos pudieran decir qué sabían de redes sociales. La respuesta sin dudas llamó la atención de Florencia, ya que eran muy pocos los peligros que los alumnos conocían y era mucho el riesgo al que estaban expuestos en las redes sociales.

“Dentro de todos los peligros que pueden tener en el uso de las redes sociales elegimos abordar el Grooming”, sostuvo Florencia Tejada, docente a cargo del proyecto. Y agregó que “el Grooming es la acción intencional de un adulto de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital, que permite la interacción entre dos o más personas”.

Vale destacar que el Grooming es un delito penado en Argentina, pero en San Juan no se conoce mucho de los hechos de lo comúnmente conocido como ciberacoso.

“Con la ley de ESI, se puede trabajar este tema en las escuelas”, destacó la referente en el tema. En el paso siguiente decidieron realizar encuestas con los chicos a 364 niños de Pocito y los resultados fueron recepcionados a través de un formulario de Google. “Los resultados fueron alarmantes”, resaltó la profesional.

Resultados alarmantes y un profundo análisis de la temática

Alrededor del 86% de los chicos entre 10 a 16 años contaban con celular propio. El 83% utiliza redes sociales, el 51% tenía el perfil público (cualquier persona puede tener acceso a la información que suben a la red social). El 54% no conocía a los seguidores de su perfil y el 52% no era supervisado por ningún adulto. El 65% conversó alguna vez con un desconocido y la mayoría no conocía nada de Grooming.

“En las conversaciones que tuvimos con los padres salieron casos de Grooming de San Juan, pero son de público conocimiento”, destacó la profesional. Y remarcó que actualmente existen organismos con los que se pueden asesorar para hacer la denuncia correspondiente. Se debe actuar antes de que pase a mayores, ya que de no ser así se pueden vivir momentos muy angustiantes que involucra la extorsión.

En los últimos tiempos, aumentaron los casos de Grooming y por ello fue que decidieron abordar esta temática. Por ello, consideraron importante llevar adelante una campaña de concientización, prevención y sensibilización.

“Repartimos folletos, nos pidieron dar charlas en una escuela de chicos de sexto y más adelante iremos al nivel Secundario”, destacó. También, comentó que trabajaron en un material audiovisual que compartieron entre la comunidad escolar y departamental. Allí trabajaron los alumnos, docentes y padres.