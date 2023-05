Revuelo: qué se sabe del presunto caso de meningitis en una escuela en Capital

martes, 30 de mayo de 2023 13:45

Un alumno de la escuela Bernardino Rivadavia, en Capital, se descompensó durante el acto del 25 de Mayo, que se realizó en el establecimiento, el pasado miércoles. Las autoridades llamaron a sus padres para que lo retiraran y a partir de allí, se generaron versiones que al viralizarse despertaron alarma en los padres.

La directora de la escuela, Claudia Salas habló en radio Colón y expresó que el chico está bajo estudios de mayor complejidad pero no hay un diagnóstico confirmado de meningitis. "Este lunes, un audio circuló entre los papás, de parte de una mamá preocupada ante el alerta de un caso de dolor de cabeza extremo y dolor en el cuello como tortícolis que tenía. Hizo la consulta médica porque en los medios de comunicación leyó que había en la escuela un caso sospechoso de meningitis. Esa situación no es correcta, no se dio y no tenemos diagnóstico".

Agregó que el chico que se retiró el miércoles "tenía fiebre y detectamos, en la formación para el acto, que estaba decaído. Se lo retiró del aula y se llamó a los papás para que lo buscaran. Posteriormente, nos comunicamos con la familia porque hacemos un seguimiento de los alumnos con fiebre. La mamá nos expresa que le estaban haciendo estudios más complejos y cumplía con reposo por 7 días. Les consultamos por un diagnóstico y nos dijo que no".

Señaló que investigan la causas de "una fiebre que genera convulsiones y le harán más estudios".

Salas advirtió que las cadenas de audios virales "hablaban de varios niños enfermos e incluso, de docentes. Eso generó un gran revuelo y susto. Ante esa situación, hablamos con los padres presentes en la escuela y se explicó la situación. Ellos entendieron y dejaron sus chicos en clase".

Además, dijo que identificaron a la madre que envió uno de los audios y le llamaron: "ella mandó los audios de WhatsApp pero en ningún momento se comunica con las autoridades. Ante los mensajes de alarma de las familias, desde Dirección nos volvemos a comunicar con la mamá del nene enfermo. Ella expresó que consultaron nuevamente al médico y que no había aún una causa de la fiebre".

Por ello, manifestó que las clases son normales y llevó tranquilidad a las familias de los alumnos.