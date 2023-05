Educación actualizó la lista de jardines maternales que respalda en San Juan

viernes, 26 de mayo de 2023 09:03

Esta semana, nuevamente los jardines maternales en San Juan quedaron en el ojo de la tormenta debido a denuncias de presunto maltrato en una institución y de falta de habilitaciones. Ante ello, se conoció que no estaba autorizado por el Ministerio de Educación que es una cartera que puede regularlos o no. De no ser así, los denominados jardines trabajan bajo habilitación municipal o de organismos que regulan actividades de servicios comerciales.

En ese contexto, la Dirección de Educación Privada informó este viernes cuáles son los Jardines Maternales que fueron habilitados para su funcionamiento tras cumplir con todas las exigencias y documentación exigida.

Las instituciones son las siguientes:

Conejo Tito

Jelú

Querubines

Picardías

El Gusanito

Chaucha y Palito

Lagarto Juancho (Sala de 2 años)

Eutopía (en trámite para finalizar)

Por mayor información o ante cualquier inquietud se recomienda comunicarse de 8 a 13 horas al 4305778 o acudir a la Dirección de Educación Privada en el Centro Cívico, segundo piso.