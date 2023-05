Jardines maternales: Educación resaltó que hay sólo 7 con aval ministerial en San Juan

martes, 23 de mayo de 2023 13:40

Este lunes, un caso de presunto maltrato a niños que asisten a dos sucursales de un jardín maternal en Capital puso nuevamente en la mira qué entidad gubernamental regula cómo trabajan y sus habilitaciones. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación señaló que sólo 7 establecimientos están habilitados por esa cartera y cumplen con lo que fija la normativa. El resto, responde a una actividad de servicios, más cercana a una labor comercial.

Liliana Piegaia, directora de Educación Privada, aclaró en radio AM1020 que "reconocemos 7 maternales en nuestra jurisdicción. El resto no los regulamos ni supervisamos. La institución que fue señalada por casos de presunta violencia no está reconocida por este Ministerio".

Y advirtió que "en San Juan, hay algunos jardines que fueron habilitados desde Cultura y no, por Educación. Algunos son municipales, también".

No obstante, Piegaia señaló que hay papás que enviaban a sus hijos al maternal cuestionado para pedir asesoramiento. "Se los atendió y explicó que la institución no es de nuestra competencia y no los podemos acompañar. No somos los responsables", dijo.

En cuanto a un mensaje a los papás, Piegaia destacó que "si quieren que sus hijos sean parte de una institución educativa reconocida legalmente, pueden consultar en el Ministerio o pedir a la institución que les interesa, que confirmen si están regulados o no por este ministerio. Es importante que sepan quiénes los regulan para poder reclamar, en caso que corresponda".

Qué cumplen los jardines maternales reconocidos por Educación

Señaló que los 7 jardines que ellos reconocieron "han respondido a todos los requerimientos administrativos y las habilitaciones de Bomberos y Salud Pública. Deben certificar seguridad y capacidad de personas, por ejemplo. Creo que actualmente, en San Juan, hay más de 100 maternales y sólo 7 están bajo nuestra órbita".

Marcó que los equipos directivos de esas instituciones son docentes y responden a una normativa, organización y currículas educativas. Los jardines maternales habilitados por Educación Privada son:

-Conejo Tito

-Jelú

-Querubines

-Picardías

-El Gusanito ENI

-Chaucha y Palito

-Lagarto Juancho