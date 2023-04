Tecnología para la inclusión en San Juan: chicos de educación especial aprenderán a utilizar impresoras 3D

viernes, 7 de abril de 2023 10:13

Con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a distintos ámbitos, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan lanzó una convocatoria a proyectos PIPE (Proyectos de Investigación de Plataformas Estratégicas). Entre los aprobados se encuentra uno dedicado a adquirir impresoras 3D y capacitar a alumnos de educación especial para que tengan conocimientos básicos para utilizarlas.

“Ya veníamos trabajando con Claudio Alessio en otros proyectos y cuando se abrió la convocatoria decidimos participar junto con profesores de la Escuela Industrial que son expertos en impresión 3D. El proyecto financia la compra de dos impresoras junto con los insumos que quedarán en la institución”, explicó a Diario La Provincia SJ el docente del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Emilio Ormeño.

La institución elegida para este proyecto es Casita Amarilla. Un colegio de educación especial dirigido por Renzo Sessa, que desde el 2020 funciona en Angaco, posibilitando a estudiantes con distintas discapacidades adquirir habilidades necesarias para su vida cotidiana. La idea es que los alumnos puedan generar alguna actividad económica, aunque también creen que es importante que se acerquen a esta tecnología por el conocimiento en sí mismo.

“La impresora 3D tiene cierta complejidad, porque no es solamente imprimir y hacer los modelos, sino también mantener la impresora, sabiendo cómo desarmarla, limpiarla y volverla a armar. Desde el Instituto de Informática vamos a desarrollar una plataforma para enseñarles a los niños a través de videotutoriales bien detallados todos los procesos”, agregó Ormeño.

La Escuela Industrial ya imparte cátedras para que los alumnos aprendan a trabajar con impresoras 3D y ahora estos conocimientos se transmitirán en una Escuela de Educación Especial.

Esta plataforma va a posibilitar que todo este conocimiento no quede solo en los chicos que asisten este año al colegio sino que se pueda replicar. “No son videos de Youtube, sino que se arman con cierta estrategia y estructura especial para los niños, pero también para los docentes de la institución. La idea es que si viene un profesor nuevo sepa cómo enseñarle a un chico a limpiar una impresora. Por eso, dentro del presupuesto se incluyó equipo de grabación con una cámara HD y luces de estudio, junto con una pantalla verde. Vamos a utilizar el croma para agregar un fondo a través de croma”.

Además, una vez que la plataforma esté activa, este mismo proyecto se podría replicar en otras instituciones similares. “Estamos empezando recién ya que el presupuesto se liberó hace un mes atrás y todo esto lleva tiempo. Estamos en las reuniones iniciales, vamos a ir a visitar la Casita Amarilla, a conocer las instalaciones y a tener una reunión con ellos, para reunir a todo el equipo”.

Qué es Casita Amarilla

A fines del 2020, el Ministerio de Educación le otorgó su certificación oficial y así nació el Colegio de Educación Especial Casita Amarilla, en la localidad de Angaco. "Intentamos potenciarlos partiendo de las posibilidades de los chicos. Queremos que la formación que tengan sean enriquecedoras para su vida diaria, por eso tenemos funcionando varios proyectos con vistas en acceso a una salida laboral", explicó a Diario La Provincia SJ, Renzo Sessa, director de Casita Amarilla.

En este tipo de escuelas no existen la primaria y la secundaria, por lo que trabajan a través de trayectos formativos. "Ellos hacen sus proyectos de formación dentro de la institución donde van adquiriendo habilidades básicas, sociales y de alfabetización. No analizamos desde la cronología. No hay aprendizajes esperados en un año, sino procesos de crecimiento", sentenció el directivo.