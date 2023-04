Impacto de los 17 días de paro: según Educación se ajustaron los proyectos pedagógicos en las escuelas

martes, 25 de abril de 2023 09:15

En el inicio de su ciclo lectivo, San Juan tuvo 17 días sin clases debido a un paro docente por reclamos salariales y por condiciones laborales. Tras reanudarse la actividad, en las escuelas se trabaja en readecuar y dar prioridades a contenidos básicos que deben aprender los alumnos de todos los niveles.

"Ya estamos trabajando y lo hacemos desde los proyectos pedagógicos institucionales, que son lo que se ajustan. Hay que destacar que en Educación nos se recuperan días; los días que no estuvieron en las aulas, no estuvieron. Por ende, se trabaja en los núcleos prioritarios y allí están los conocimientos que son centrales y que no deben faltar en cualquier área de conocimiento porque son la base para la construcción de otro tipo de saberes", señaló la ministra de Educación, Cecilia Trincado en radio Estación Claridad.

Marcó que "queremos que el alumno aprenda a discernir, que pueda construir los conocimientos básicos para construir otros en Matemática y Lengua como centrales en la construcción. Con respecto a otros espacios curriculares, cada área tiene estructuras centrales que son las que no deben faltar".

Con ello, se ajustan los proyectos pedagógicos "a los tiempos que se tienen, focalizando en los conocimientos estructurantes. Esto lo realizan los docentes con los directivos y los supervisores tomando en cuenta que las realidades de las comunidades son distintas. Hay escuelas en las que se necesita trabajar más la oralidad mientras que en otras están muy bien pero tienen otros problemas".

Remarcó que este no es un trabajo nuevo para el docente sino que desde su formación, ya sabe hacer los ajustes metodológicos y curriculares, para distintas circunstancias.