Pasar con tres materias previas: si no rinde una antes de julio, el alumno quedará libre

martes, 7 de marzo de 2023 09:49

Este lunes, el ministerio de Educación confirmó que los alumnos que adeuden tres materias no repetirán el año, por ahora. Por ello se implementará la condición de Alumno Regular Condicional. La decisión se dio a partir del aumento del porcentaje de chicos en condición de repetir y que era mucho mayor al de años anteriores.

"Nos lo han pedido los directores, viendo la cantidad de alumnos que iban a repetir. Era del 25% en términos generales pero habían instituciones con más cantidad de chicos", comenzó explicando la ministra de Educación, Cecilia Trincado, en radio Sarmiento.

La responsable de la cartera educativa señaló que "muchas provincias están teniendo esta problemática" y que se da como "coletazo importante del 2020/2021 en estudiantes jóvenes, adolescentes". En aquellos años, los chicos debieron seguir en el sistema educativo bajo la modalidad no presencial por la pandemia del coronavirus y ésta sería la consecuencia más visible.

Es por ello que se definió dar la posibilidad momentánea de que el alumno siga en el sistema hasta julio, tiempo que se le dará para rendir aunque sea una materia. Si aprueba, podrá dejar de ser Condicional y conseguir ser Alumno Regular, lo que lo habilitará a seguir cursando hasta fin de año.

"Estamos hablando de menores de edad y las familias nos tienen que ayudar para que no falten a las mesas de exámenes", pidió la ministra subrayando que la categoría de Regular Condicional será mientras haya tres materias pendientes. Esa regularidad va a llegar hasta julio que es el plazo que tendrá para rendir una materia adeudada. Si en julio aprueba alguna materia, queda como Alumno Regular, sino queda como alumno Libre.

"Esto es sólo para el que le faltó una materia para entrar en la norma general", aclaró la ministra subrayando: "al retener al alumno le permitimos tener estas oportunidades y le damos un acompañamiento en la escuela".

En ese camino del primer semestre, de marzo a julio, el alumno deberá ir cursando las materias con el régimen de cualquier otro estudiante de ese año, incluyendo presentarse y aprobar las pruebas. Las notas que vaya cosechando en ese periodo serán mantenidas como "no registradas" hasta tanto pase de ser alumno Regular Condicional a alumno Regular.

"Si aprueba la materia, todas las evaluaciones que tiene hechas y no registradas pasan a ser registradas. Es un alumno regular como sus compañeros. De esa forma recuperamos al alumno. Pedagógicamente estamos permitiendo que el niño siga", destacó Trincado subrayando que si no logra sacar la materia a julio, quedará libre y el año que viene deberá inscribirse para cursar en el año que quedó libre.

"Se van a armar convenios entre la familia y la escuela, de lo que el niño debe, las mesas que tiene, cuándo tiene que rendir y cuáles son las condiciones, para que nos responsabilicemos todos", apuntó Trincado.

"Quiero aclarar que el repetir o no repetir no significa que ese alumno para recibirse no deba tener todos los espacios curriculares aprobados. Estamos hablando de que no deben hacer lo mismo por segunda vez, le damos la posibilidad de que continúe pero poniendo esfuerzo", finalizó.