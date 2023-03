Tras paros docentes, Educación detalló cómo se recuperarán los días perdidos de clases en San Juan

jueves, 30 de marzo de 2023 11:14

Por medidas de fuerza de docentes autoconvocados, los alumnos sanjuaninos de diferentes niveles y modalidades no tuvieron clases por 17 días. Es decir que su inicio de ciclo lectivo se dio esta semana, prácticamente, y desde el Ministerio de Educación se refirieron a cómo se trabajará para recuperar esos días.

En diálogo con la prensa, la ministra de Educación, Cecilia Trincado destacó que "es un trabajo que tiene que realizar cada comunidad educativa, con sus respectivos proyectos pedagógicos. En cada área, van a trabajar con los supervisores en el proceso de readecuación. Tenemos contenidos nucleares que no pueden estar ausentes y desde allí parte el análisis que se hará en estos casos"

La funcionaria señaló que cada comunidad educativa "deberá evaluar su realidad de acuerdo a su estudiantado y es esa situación la que determina cómo se va a trabajar. Hay libertad de acción".

Asimismo, afirmó que no se contempla agregar más horas ni días extra de cursado porque "entramos en el terreno de la problemática de las familias. Por eso es que no estaremos definiendo que vayan a clases los sábados. Cada institución debe ir definiendo cómo va a trabajar, en base a los contenidos esenciales. Hay que adecuarlos y trabajar sobre los núcleos básicos. Hay muchos contenidos que son como las ramas de un árbol y otros, que son centrales sin los cuales no se puede construir el siguiente contenido central. Esto lo sabemos los docentes".

Cambios

Trincado explicó que, desde 2022, se aplicó la decisión de no fomentar múltiples exposiciones didácticas en las escuelas que demandan una jornada completa, con lo que afecta a las clases en las aulas.

"Ya habíamos decidido, en un análisis con la secretaría de Educación y las direcciones de área, que estas semanas en cada nivel demandan un gasto energético importante. Reconocemos que se muestra a la comunidad lo que se hace pero hay un desgaste de los docentes en organizar esas semanas educativas", destacó.