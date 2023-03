Tras asamblea, docentes autoconvocados decidieron a regresar a clases desde el lunes

jueves, 23 de marzo de 2023 13:47

El gobierno provincial realizó este miércoles un anuncio sobre mejora de salario docente, garantizando un mínimo de $180.000 para docentes que inician y los maestros de grado jornada simple, y en consecuencia, los docentes autoconvocados debían tomar una decisión sobre si continuaban o no el paro. Pasadas las 13.30 se conoció que la asamblea acordó por mayoría regresar a las escuelas.

Lo que se conoció es que el grupo mostró su disconformidad con la propuesta salarial y seguirán analizando las medidas a seguir, para plantear sus inquietudes, no sólo en lo salarial sino en otros ítems.

Los docentes analizaron si seguía o no el paro y votaron por escuela y trasladaron su voluntad a los delegados departamentales. No obstante su apoyo a volver a clases, resaltaron que "hay pedidos que no fueron escuchados. Veremos cómo continuamos con esta situación", señaló en radio Sarmiento, Mariela Castillo, una de las docentes autoconvocadas.

El anuncio

A través de un comunicado, este miércoles se conoció la nueva decisión oficial:

"El Gobierno de San Juan informa que, considerando la necesidad de garantizar la educación de todos los alumnos y alumnas de San Juan mediante el dictado de clases y teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país en general, y San Juan en particular, siendo los más perjudicados los asalariados de menores ingresos, el gobernador toma la decisión política de incrementar los ingresos a estos sectores.

En esta línea, se propone concretar un adelanto a los sectores de menores ingresos de los docentes y del resto de los empleados del Estado en la misma condición.

La meta es garantizar un salario neto a los maestros de grado jornada simple de $180.000.

El incremento será una suma fija, por persona de hasta $ 42.500, a cuenta de los futuros aumentos salariales previstos. Para los casos en que corresponda la suma fija, el salario neto no podrá superar la suma de $ 180.000.

Esta medida alcanza a docentes y a todos los trabajadores estatales y significará un ingreso importante para los asalariados.

En el caso específico de los docentes pasarán de cobrar el maestro de grado jornada simple de $ 137.991 a $ 180.000".