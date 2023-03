"Por las dudas laven y planchen el guardapolvos": docentes esperarán el comunicado de Gobierno

miércoles, 22 de marzo de 2023 15:26

Si continúa o no el paro docente dependerá de lo que indique el comunicado que emita el Gobierno de San Juan con la nueva propuesta salarial. Así quedó establecido en la asamblea de las 15 horas en la puerta de Casa de Gobierno, después de que cuatro Docentes Autoconvocados ingresara a hablar con el titular de la Unidad de la Gobernación, Luis Rueda.

"Según ustedes decidieron, que fuésemos y le pidiésemos al señor Luis Rueda que el comunicado fuera lo más pronto posible y nos dijo que se iba a comunicar y que era probable que estuviera el comunicado en la tarde", señaló el profesor Jorge Lozano en la asamblea.

"Tenemos que esperar esta tarde, por las dudas laven y planchen el guardapolvos. Si es satisfactoria, si Dios quiere mañana estaremos en las escuelas. Esperemos que sea satisfactoria", agregó Lozano a lo que los otros docentes aclararon que si no es satisfactoria volverán a las calles.

De esta forma, y ya con 16 días de paro, los docentes definieron reunirse a las 17 horas en la puerta de Casa de Gobierno y allí esperar el comunicado. En el caso de que sea satisfactorio, se definirá en asamblea cómo seguirá todo. Además pidieron que esa propuesta esté por escrito y firmada por los funcionarios.

Resultado de la primera reunión de este miércoles

Esta mañana, hubo una nueva reunión entre representantes de los docentes autoconvocados y el subsecretario de la Unidad de la Gobernación de San Juan, Luis Rueda por el conflicto docente, que lleva 23 días de medidas de fuerza y 16, sin dictar clases. Hubo propuesta por parte de gobierno: si este jueves regresan a clases, habrá anuncio de propuesta salarial "alentadora" por parte de la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

La reunión fue "larga, intensa y difícil", destacaron los docentes ya que aseguraron que no recibieron "números ni porcentajes, ni se habló de los descuentos de los días de paro". Pese a ello, destacaron "la voluntad de diálogo y buena predisposición. Nosotros queremos resaltar que deseamos volver a la escuela, pero como corresponde".

Jorge Lozano, referente del movimiento de docentes autoconvocados, que "Luis Rueda no transmitió la decisión que ha tomado el Estado provincial. No piden que volvamos a las aulas y una vez que hayamos vuelto, va a haber un anuncio del Estado provincial, a través de la ministra de Educación". Detalló que "no dicen que la propuesta es alentadora y buena; es lo que les puedo decir porque no nos dieron detalles. La tienen pero consideran que les corresponde (informarla) a las autoridades ministeriales anunciarla. La condición es esa: hay propuesta a cambio de que haya clases".