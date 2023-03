Docentes autoconvocados volverían a clases si se conoce en breve la propuesta superadora del Gobierno

miércoles, 22 de marzo de 2023 14:21

Tras un debate y votación, los docentes autoconvocados decidieron comunicar la propuesta de la mayoría al Gobierno provincial. Tras el pedido de regreso a las aulas, están dispuestos a hacerlo si se conoce en breve la propuesta "alentadora", según lo dialogado esta mañana.

Jorge Lozano, referente de los docentes autoconvocados, señaló en Telesol Noticias que "vamos a volver al aula si antes conocemos la propuesta. Se ha propuesto pedir una garantía escrita acerca de lo que ofrece o un comunicado oficial de la ministra de Educación".

Agregó que retomar las clases esta semana "no es sencillo para todos los docentes, ya que están aquí muchos que trabajan en departamentos alejados y tendrían que viajar esta misma tarde o a la noche. Vamos a plantear esto ya que tenemos que ser cuidadosos y responsables con los alumnos".

Un nuevo encuentro

Esta mañana, hubo una nueva reunión entre representantes de los docentes autoconvocados y el subsecretario de la Unidad de la Gobernación de San Juan, Luis Rueda por el conflicto docente, que lleva 23 días de medidas de fuerza y 16, sin dictar clases. Hubo propuesta por parte de gobierno: si este jueves regresan a clases, habrá anuncio de propuesta salarial "alentadora" por parte de la ministra de Educación, Cecilia Trincado.

La reunión fue "larga, intensa y difícil", destacaron los docentes ya que aseguraron que no recibieron "números ni porcentajes, ni se habló de los descuentos de los días de paro". Pese a ello, destacaron "la voluntad de diálogo y buena predisposición. Nosotros queremos resaltar que deseamos volver a la escuela, pero como corresponde".

Jorge Lozano, referente del movimiento de docentes autoconvocados, que "Luis Rueda no transmitió la decisión que ha tomado el Estado provincial. No piden que volvamos a las aulas y una vez que hayamos vuelto, va a haber un anuncio del Estado provincial, a través de la ministra de Educación". Detalló que "no dicen que la propuesta es alentadora y buena; es lo que les puedo decir porque no nos dieron detalles. La tienen pero consideran que les corresponde (informarla) a las autoridades ministeriales anunciarla. La condición es esa: hay propuesta a cambio de que haya clases".