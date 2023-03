Por mayoría, docentes autoconvocados rechazaron la propuesta salarial del gobierno

martes, 14 de marzo de 2023 12:35

Tras una deliberación intensa frente al Centro Cívico, los docentes autoconvocados sanjuaninos decidieron rechazar la propuesta del gobierno que acortaba los tramos de pago del aumento salarial del 71,1%. Empezaron a expresar su voto por departamentos y por nivel y modalidad (Educación Especial y Capacitación Laboral) y la negativa se impuso por 13 a 6.

Dando sus motivos, los voceros tomaron la palabra y destacaron, aceptando o no la propuesta oficial, que hay nuevos pedidos relacionados a la cobertura de Obra Social Provincia, que se reconsideren los ítems E66 y G33 en el salario, que se los convoque la mesa salarial junto a gremios, que no se descuenten los días de paro y hasta hicieron nuevas contrapropuestas. Con esta decisión, sigue la medida de fuerza y el no dictado de clases.

Los departamentos que aceptaron, con condiciones particulares, fueron Chimbas, Jáchal, Rivadavia, Santa Lucía, Ullum y Zonda. El resto, votó en disidencia. Ahora, los autoconvocados definen cómo seguirán las medidas y no se conoció aún si serán recibidos por Gobierno y seguirá la negociación.

En las reuniones de este lunes, los docentes propusieron adelantar el 20% del aumento previsto para noviembre y que no se les aplique el descuento por los días no trabajados. Pero el gobierno planteó adelantar el tramo de noviembre de la siguiente manera: un 10% de aumento en abril y un 10% en julio. Totalizando así un 61,1 % a julio. Esa oferta es la que se analizó este martes en asamblea docente.

También fue acordado revisar el descuento por los días de falta injustificada, asumiendo el compromiso de analizar dichas propuestas bajo las normas legales que rigen en materia laboral, junto a los gremios, en la medida en que los docentes vuelvan a las aulas inmediatamente.