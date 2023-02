Pesar en la UNSJ por el fallecimiento del ex rector Rodolfo Lloveras

jueves, 9 de febrero de 2023 20:47

El rector y la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer y Analía Ponce, lamentan, junto a toda la comunidad universitaria, el fallecimiento del ex rector Rodolfo Lloveras, quien ejerciera su cargo en 1975 y renunciara un año después, cuando la última dictadura cívico militar tomó el poder en la Argentina. “Me pidieron que fuera rector interventor en la Universidad Nacional de San Juan, que recién se estaba organizando. Me designaron en ese cargo y le puso término el militarismo en el 76”, recordó el ex Rector en una entrevista realizada en 2022 desde la Secretaría de Comunicación de la UNSJ.

Antonio Rodolfo Lloveras nació el 17 de septiembre de 1930, en Buenos Aires, pero llegó a esta provincia a muy corta edad, por lo que se asumía como sanjuanino. Posteriormente, estudió en Córdoba Derecho y se recibió alrededor de 1952. Como hombre del Derecho, estuvo trabajando en Jáchal y luego lo trasladaron a la ciudad de San Juan, al Segundo Juzgado en lo Civil y Comercial, donde fue juez. Después fue nombrado camarista en lo Civil y Comercial. Antes de ser Rector de la UNSJ, había sido Decano y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

En relación a cuando fue Rector de la UNSJ, rememoró: “Nosotros organizamos toda la estructura de Facultades de la Universidad y sancionamos el Estatuto. En gran medida, yo redacté el Estatuto de la Universidad“. También evocó la idea de la Ciudad Universitaria, que luego devino en el actual Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) de la UNSJ, en Rivadavia. “Nació la idea de la Ciudad Universitaria en Rivadavia por la necesidad de expansión de la Universidad, por los números de Facultades y de carreras, por el incremento de la matrícula”.

Luego de su renuncia retomó la profesión de abogado y fue hasta el final de sus días militante del Partido Justicialista. “Que se persiga con la política la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Eso debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Esto sigue siendo la bandera principal, la que hay que tener en cuenta siempre”, había expresado Antonio Lloveras.

Sus restos serán velados desde este jueves 9 de febrero, a partir de las 22.30 hasta mañana viernes a las 11, en Cochería San Juan, en General Acha 1131 Sur. Serán sepultados en el Cementerio de Capital.