Cambios en Secundaria: apuestan a proyectos creativos y participativos para reforzar Lengua y Matemática

martes, 21 de febrero de 2023 08:02

Se viene el nuevo inicio del ciclo lectivo en Secundaria y dejando atrás la pandemia y con el regreso a la presencialidad plena, el nivel Secundario se desafía y apuesta a cambios progresivos en la forma de enseñar. Uno de ellos tiene que ver con el aprendizaje por proyectos en materias tradicionalmente consideradas fuertes como Lengua y Matemática. A ellas se suman otras que también fueron evaluadas como importantes a la hora de potenciar y desarrollar habilidades en los alumnos como las de Tecnología y Ciencias.

"Hemos trabajado y presentado el plan estratégico de la dirección de Secundaria que se basa en fortalecer y priorizar el ciclo de ingreso, permanencia y egreso de nuestros estudiantes. En las trayectorias educativas se fomenta un acompañamiento activo y cercano a nuestros alumnos, siempre dando lugar a la familia para que haga lo mismo. Con ello, se favorecen los aprendizajes desde lo socioemocional y la misma enseñanza" explicó Liliana Piegaia, directora del Nivel Secundario, del Ministerio de Educación.

Explicó que el enfoque, como había anticipado la ministra de Educación, Cecilia Trincado, está en "trabajar y reforzar Lengua, Matemática, las materias de Cultura digital y Ciencias". Las propuestas, en este sentido, buscan posicionarse desde el lugar del alumno, con temas de su interés, para que pueda aprender mejor. Muchas de ellas, podrían trabajarse como proyectos en las aulas, que tienen su propia evaluación.

"Los proyectos tienen que tomar en cuenta el contexto institucional; cómo es cada escuela, y en base a eso, trabajar las estrategias. El aprendizaje basado en proyectos es una gran opción, ya que pueden ajustarse a cada realidad, y tienen su propia administración de tiempos y espacios en la escuela. En esto, también aparece la libertad creativa del docente para llegar a sus alumnos y la construcción colectiva y cooperativa del conocimiento de los grupos", resaltó.

La funcionaria marcó que "muchas veces, los docentes preparamos una propuesta que nos parece la más adecuada e interesante pero no está en línea con los intereses del alumno o sus saberes previos, los resultados no son los esperados. Ellos pueden participar y construir su conocimiento; hacerlos parte y no sólo, destinatarios".

Los docentes y los directivos trabajan en estas propuestas actualmente y por ello, el inicio de clases en este nivel se postergó unos días, al 6 de marzo.