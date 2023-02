Avanzarán en actualizar especialidades en escuelas de capacitación laboral para llegar a más alumnos

lunes, 13 de febrero de 2023 22:06

Las escuelas de capacitación laboral de San Juan tienen variadas especialidades de formación en oficios que van desde carpintería y mecánica hasta gastronomía y corte y confección. Algunas de sus propuestas, sin embargo, tienen escasa demanda debido a que han perdido competitividad en el mercado laboral. Es por ello que desde Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional trabajan en una propuesta de actualización de la currícula para atraer más alumnos.

"Tenemos la intención de avanzar en la adecuación curricular en las escuelas de capacitación laboral. Pero este proceso se encara respetando todos los derechos de los docentes que allí trabajan. Como equipo, impulsamos acciones para mejorar sin avasallar a nadie, por lo que no se debe temer por las fuentes laborales", destacó a Diario La Provincia SJ, Jorge Cordorniú, director de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional.

Agregó que se busca que los sanjuaninos busquen formarse en las escuelas y no fuera de ellas. "Está en nuestro espíritu, capacitarlos y adecuar los diseños curriculares para que su estabilidad laboral continúe y para que, además, generen nuevas propuestas. Este es un servicio educativo y hay que tomar en cuenta que la educación no formal a veces la terminan dictando desde una empresa o una municipalidad porque no está en la escuela de capacitación laboral. No queremos que nuestras escuelas queden en desventaja respecto a otras instituciones que brindan esa educación no formal", reconoció.

En este proceso, como mencionó, no sólo se avanzará en actualizar carreras sino en el trabajo con los profesores. "En las adecuaciones que vamos a hacer, caminaremos acompañados por los gremios y todas las instituciones que tengan que ver con la representación del sector docente para no poner en riesgo a nadie. Por el contrario, que este perfeccionamiento les permita consolidar su formación docente para permanecer en los cargos hasta la jubilación".