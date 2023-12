Jornada Extendida: en 2023 se implementó en 205 escuelas de San Juan y tuvo valoración favorable

viernes, 8 de diciembre de 2023 08:20

En San Juan, por voluntad política y en acuerdo con las decisiones nacionales, comenzó a implementarse la extensión del tiempo escolar en agosto del 2022 con un grupo de 24 escuelas de educación primaria. Hoy son 205 instituciones de educación primaria las que participan del programa.

La Ley de Educación Nacional 26206 sostiene que las escuelas primarias serán de jornada completa o jornada extendida (Artículo 28). Ante la necesidad de garantizar el derecho social a la educación, así como acceso permanencia y egreso a los estudiantes de educación primaria, desde el Ministerio de Educación de la Nación se impulsa la universalización de Jornada Extendida. Esta política promueve la ampliación del tiempo escolar a fin de fortalecer la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica de los estudiantes de educación primaria.

La extensión de la jornada escolar en la educación primaria es una política educativa que promueve que ningún estudiante del país tenga menos de 25 horas reloj semanales de clases y los niños y las niñas optimicen sus trayectorias escolares apropiándose de aprendizajes significativos, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Diseñar este nuevo tiempo escolar para fortalecer los contenidos de lengua y matemática supuso situar el contexto en el cual se aprende y las condiciones para poder hacerlo. Muchas de las escuelas de nuestra provincia desarrollan sus prácticas en plurigrado y en la ruralidad. Lo social, lo cultural, lo económico imprime marcas en el territorio escolar, escuelas primarias comunes y escuelas primarias con albergues, algunas de ellas de difícil acceso, hacían que esta experiencia resultara altamente desafiante y demandara de otros actores, además de docentes y estudiantes.

La implementación de esta política en la provincia supuso un trabajo territorial y articulado entre supervisores, directivos, docentes, padres y la Secretaría de Educación. A su vez, fue necesario establecer redes con otros organismos del estado provincial para garantizar la efectividad de la misma. En este sentido otros ministerios como Desarrollo Humano, y el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte (Red Tulum) y los Municipios posibilitaron concretar acciones necesarias para que la misma sea posible.

Las escuelas participantes representan a todos los departamentos de la provincia de San Juan, en su mayoría son rurales, no obstante, cada una tiene su particularidad y complejidad y eso ha sido respetado y tenido en cuenta al momento de planificar la propuesta pedagógica, los tiempos y los espacios.

Se realizó un proceso de acompañamiento situado por parte de la Secretaria de Educación, asistiendo a la totalidad de las escuelas participantes del Programa. A pesar de la diversidad territorial y de organización institucional se conformaron comunidades de aprendizaje que posibilitaron analizar las posibilidades, administrativas, pedagógicas y de contexto, para la ejecución de la política.

Las políticas educativas requieren ser evaluadas y, en este marco es que se aplicó una encuesta autoadministrada a docentes, directores y vicedirectores. Se obtuvieron un total de 1303 respuestas, de un total de 205 escuelas incorporadas a Programa de Jornada extendida durante los años 2022 (27,6%) y 2023 (72.4%). El total de cargos docentes (directores, vicedirectores y docentes de grado) que están bajo el Programa son 2115 por lo que las respuestas obtenidas representan el 63% de la población. Las escuelas participantes del Programa se distribuyen a lo largo y ancho del territorio provincial, de manera que en todos los departamentos hay escuelas de Jornada extendida.

La conformación de la muestra quedó de la siguiente manera: 13.5% son directores, 4.5% vicedirectores y el 82% docentes.

En relación a la situación de revista: el 62.7% son titulares, 12.7% interinos, 17% suplentes y 0.6% reemplazantes

La edad de los encuestados: 48% tiene 46 años o más, el 23.5% se ubica en el rango entre 26 y 35 años, 24.8% tiene entre 36 y 45 años y 3.7% tiene menos de 25 años.

Con respecto a la antigüedad en la institución: el 51.8% tiene menos de 5 años de antigüedad en la institución, el 23.3% más de 10 años y el 24.9% entre 6 y 10 años.

Al ser interpelados respecto a en qué grado/ciclo desempeñan su tarea: el 40.4% de los docentes se desempeñan en el 1er ciclo, el 35.9% lo hacen el 2do ciclo y el 7,9% se desempeña en plurigrado.

En relación con la situación de tener otro cargo/trabajo o no: el 37.4% manifiesta tener otro cargo/trabajo y el 62.6 % no lo posee.

Con respecto a la cantidad de estudiantes que atienden los docentes encuestados: el 19.6% trabaja en una escuela que tiene una población de entre 301 y 400 estudiantes, el 19,.3% entre 201 y 300 estudiantes, el 17.7% con menos de 50 estudiantes, 17.4% entre 101 y 200 estudiantes, 11% entre 51 y 100 estudiantes, 8% de más de 501 estudiantes y el 7% entre 401 y 500 estudiantes

Los docentes calificaron la experiencia de Jornada extendida de la siguiente manera: 8.7% excelente, 38.8% muy buena, 35.8% como buena, 13.1% como regular, 3.5% mala.

Si se consideran los quintiles superiores, el 83.3% de los encuestados califican la política como excelente, muy buena y buena. Una posible explicación es que los implicados (directores, vicedirectores y docentes) pudieron tomar decisiones descentralizadas y ajustadas a las necesidades de los estudiantes y del contexto escolar.

Las principales dificultades identificadas:

7% refieren a la organización del tiempo

1% la elaboración del material didáctico

9% en torno a la motivación de los estudiantes

1% alude a la inclusión de las familias en la propuesta institucional

9% al uso de los espacios

6% menciona la selección de actividades

15% los aspectos administrativos

9% la identificación de las dificultades de los estudiantes

3% la evaluación de los aprendizajes

El análisis de las dificultades en torno a la implementación resalta lo relativo a la organización del tiempo. Esto podría significar que las instituciones educativas no siempre disponen de espacios de autonomía para pensar propuestas pedagógicas fuera de la organización escolar predeterminada. La implementación del juego como estrategia para potenciar el aprendizaje requirió un trabajo extra por parte de los docentes quienes diseñaron y elaboraron el material didáctico para utilizar en el aula. Esto ha significado un tiempo significativo para el diseño, además de la inversión.

En relación con los aciertos del Programa, expresan:

1% sostiene que es la puesta en valor del juego

1% manifiesta que mejoran los aprendizajes de los estudiantes

46% que se posibilita la profundización de contenidos

1% destaca el trabajo colaborativo

8% el desafío en la tarea docente

5% la diversidad de estrategias utilizadas

8% la motivación de los estudiantes

2% el desarrollo de la innovación y la creatividad

4% la incorporación de recursos tecnológicos

En relación con los aciertos en torno a lengua y matemática, expresaron afirmaciones tales como: Mejoras en el cálculo y numeración; permite el mejoramiento de los contenidos a través del uso de diversos recursos; el interés y el entusiasmo de los chicos para solucionar diversas situaciones; se ha dado el mayor uso de recursos didácticos innovadores; brindó el tiempo para el debate y la puesta en común de estrategias de resolución; el uso del juego como estrategia de enseñanza; los alumnos lograron resolver operaciones y comprender situaciones problemáticas; mejora en la expresión oral y escrita; más tiempo para compartir lecturas; favoreció el desarrollo de la oralidad; contribuyó a mejorar la escritura autónoma desde el interés del alumno; trabajar de modo diferente aplicando estrategias lúdicas.

Estas afirmaciones ponen de manifiesto que no es solo permanecer más tiempo escolar lo que mejora los aprendizajes sino poner en juego procesos de innovación, generar espacios para que los docentes confíen en el efecto de sus acciones de enseñanza y que puedan permitirse y animarse a lo diferente en este nuevo tiempo escolar. Una forma distinta de gestionar la clase, poner en juego estrategias didácticas potentes para que los estudiantes puedan apropiarse de los contenidos escolares y evaluar y retroalimentar lo aprendido han sido condiciones favorecedoras para mejorar los aprendizajes.

Teniendo en cuenta el desarrollo profesional: el 48% dice haber tenido capacitaciones y el 44.1% ha realizado algún perfeccionamiento en relación a los contenidos de Lengua y Matemática. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el desarrollo profesional en estas áreas.

En relación al acompañamiento para la implementación de la Jornada extendida: el 42.7% destaca la figura del director/vicedirector, 29.8% a un compañero docente, 12.8% menciona al supervisor y el 10.7% a la Secretaria de Educación, entre otros.

Según los encuestados, la Jornada extendida para los estudiantes fue:

Para los docentes la Jornada Extendida fue:

Teniendo en cuenta las necesidades para la continuidad del Programa en el año 2024 las que mayormente se mencionaron fueron: capacitación docente, incorporar recursos didácticos y tecnológicos y el fortalecimiento del servicio nutricional. Estos requerimientos suponen: compromiso político, equipos técnicos sólidos e involucrados y recursos disponibles.

Conclusión

La implementación de la Jornada extendida fue una política que implementó cambios en la organización escolar. Estos, en algunos casos, no estuvieron exentos de conflictos, en tanto supusieron cambios en la vida cotidiana de la comunidad educativa. A su vez, ampliar la jornada escolar no garantizaba mejoras en los aprendizajes. No obstante, el trabajo sostenido de todos los involucrados en la política, la implementación de acciones de innovación e intervenciones pedagógicas significativas que procuraron darle mayor calidad al tiempo escolar fueron las variables de importancia al momento de evaluar la mejora en los aprendizajes.

Fuente: Ministerio de Educación