Deudas docentes: agilizarán las liquidaciones con planillas complementarias

lunes, 6 de noviembre de 2023 19:13

Tras reclamos por hasta 7 meses de trabajo sin cobrar, finalmente los docentes sanjuaninos que tomaron cargos y horas este año y también anteriores, ya sea interinatos o suplencias, cobrarán deudas a través de planillas complementarias. El número de afectados es importante: alrededor de 400 sueldos.

La secretaria gremial Patricia Quiroga, desde UDAP, destacó a Diario La Provincia SJ que tuvieron una reunión con la ministra de Educación, Cecilia Trincado debido a los planteos de los docentes. "Con el cambio de ley de Administración, nos explicaron que se sumó la oficina de Legales en la que hubo demoras en los expedientes. Allí era donde se registraba la demora".

Detalló que "cuando ingresamos a la gestión, hicimos presentaciones y en ese momento hablé hasta con la ministra de Hacienda, Marisa López. Pedimos primero planillas complementarias y no tuvimos respuesta. Pero después tuvimos el OK, afortunadamente. Nuestro planteo va en que las liquidaciones se graban entre el 12 y el 13 de cada mes y si se llega después, el expediente pasa para el siguiente mes. Hemos tenido quejas de docentes que no cobran desde abril".

Quiroga agregó que en comunicación con las autoridades ministeriales, "el compromiso del Ministerio es que saldrán pagos en planillas complementarias; con ello cobrarían desde la semana próxima. Lo mismo pasará en noviembre. Hemos pedido que los expedientes con circuito completo, se liquiden. Serán 400 sueldos actualizados con los aumentos correspondientes".



