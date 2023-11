Trincado sobre el cierre de la Escuela carcelaria y un CENS: "se respetarán los derechos docentes"

jueves, 30 de noviembre de 2023 11:49

Hace una semana, los docentes de la Escuela Primaria Carcelaria y del CENS del Penal de Chimbas recibieron la confirmación del cierre de ambas instituciones y la creación de un Centro educativo que nuclee ambos niveles. La inquietud surgió de la planta docente es que no serían parte del plantel docente ya que, de acuerdo a Educación, son de Educación Especial.

Tras el reclamo que tomó fuerza este miércoles, hoy habló la ministra de Educación saliente, Cecilia Trincado en rueda de prensa. "Me extraña que planteen eso porque he hablado con todos los cuerpos docentes, en más de una oportunidad. Han ido a mi despacho y los he recibido. Trabajamos muchísimo con escuelas en contexto de encierro y creamos la modalidad específica en San Juan. Ellos tienen derechos legales; un resguardo de ley que a todos los docentes se les respeta y así lo harán seguramente las nuevas autoridades", señaló.

Y defendió: "En el caso de educación en contexto de encierro, no podremos cerrar la reorganización de la institución como tal por una cuestión de tiempos (termina su gestión). Hoy sigue teniendo docentes de Educación Especial en esas instituciones, cuando no es lo que marca la ley sino que son instituciones diversas instaladas. Queríamos organizar una escuela única que responde a las necesidades reales de los internos, como alfabetización inicial, terminalidad de Secundaria con formación para el trabajo".

Trincado aclaró que "ya hablé con la ministra de Educación entrante y ella está en conocimiento de lo que marca la ley, sobre esto".

Cruces

La directora de la Escuela Carcelaria, Daniela Mancinelli expresó a radio Sarmiento que "desde hace una semana que nos avisan que cerrará una escuela con más de 100 años en el SPP y también el CENS, que lleva 30 años. Es porque crearán la modalidad Contexto de encierro y un centro educativo con ambos niveles. Pensábamos que quedábamos pero todo es con gente nueva. Nosotros estamos especializados e hicimos la carrera en el Instituto Silvino Martínez para trabajar en cárceles. Ese es nuestro título".

La residencia la hicieron en el SPP y trabajaron siempre allí. "Llevamos años de experiencia además de la formación. No entendemos por qué nos dejaron afuera. La secretaria de Educación nos marcó que, por nuestra carrera, teníamos que trabajar en Educación Especial pero le expliqué que hay distintos títulos y el nuestro es específico", expresó.

Mancinelli resaltó que "no hay personal con nuestro título específico y el centro lo están armando de cero. Nunca trabajamos en una Escuela de Educación Especial y no sabemos cómo hacerlo. Además, entre sus versiones, nos dijeron que estaremos en disponibilidad y después, que iremos a inclusión. No saben qué hacer con nosotros. Estamos desesperados".

Sobre sus antigüedades en los cargos, van de 19 y 25 a 30 y 36 años. En total, ejercen 15 docentes en Primaria y en el CENS, 35.