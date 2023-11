Polémica por el cierre de la Escuela Primaria Carcelaria y un CENS en el Penal de Chimbas

miércoles, 29 de noviembre de 2023 10:56

Hace una semana, los docentes de la Escuela Primaria Carcelaria y del CENS del Penal de Chimbas se enteraron que se quedan sin trabajo, por el cierre de ambas instituciones. Se cambiará la modalidad de trabajo y se creará un Centro pero no se tendrá en cuenta la planta docente actual.

Su directora Daniela Mancinelli expresó a radio Sarmiento que "desde hace una semana que nos avisan que cerrará una escuela con más de 100 años en el SPP y también el CENS, que lleva 30 años. Es porque crearán la modalidad Contexto de encierro y un centro educativo con ambos niveles. Pensábamos que quedábamos pero todo es con gente nueva. Nosotros estamos especializados e hicimos la carrera en el Instituto Silvino Martínez para trabajar en cárceles. Ese es nuetro título.

La residencia la hicieron en el SPP y trabajaron siempre allí. "Llevamos años de experiencia además de la formación. No entendemos por qué nos dejaron afuera. La secretaria de Educación nos marcó que, por nuestra carrera, teníamos que trabajar en Educación Especial pero le expliqué que hay distintos títulos y el nuestro es específico", expresó.

Mancinelli resaltó que "no hay personal con nuestro título específico y el centro lo están armando de cero. Nunca trabajamos en una Escuela de Educación Especial y no sabemos cómo hacerlo. Además, entre sus versiones, nos dijeron que estaremos en disponibilidad y después, que iremos a inclusión. No saben qué hacer con nosotros. Estamos desesperados".

Sobre sus antigüedades en los cargos, van de 19 y 25 a 30 y 36 años. En total, ejercen 15 docentes en Primaria y en el CENS, 35. Aseguran que compraron pavas eléctricas para darles merienda y "tratamos que los actos sean una fiesta. No cualquiera puede ir a trabajar ahí. Seguiremos trabajando en que se nos considere para la continuidad. El encierro afecta a las personas, cambia a las personas, conviven con otros que no conocen y están lejos de su familia. Hay que saber contenerlos", señaló.