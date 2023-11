"Todo lo que soy es gracias a ellos": Silvia Fuentes, a corazón abierto, antes de asumir en Educación

miércoles, 22 de noviembre de 2023 08:01

Llega a paso veloz, la cuenta regresiva para asumir la lleva a tener una agenda muy apretada. Sin embargo, minutos más tarde su cara se relaja al hablar de su familia y no puede evitar emocionarse al pensar en su madre. Silvia Fuentes será la próxima ministra de Educación de San Juan a partir del 10 de diciembre, de la mano de la gestión en la provincia de Marcelo Orrego.

Todos la conocen por el lugar que tuvo en el municipio de Santa Lucía como la responsable de Educación y Cultura, y ahora como concejal. Pero detrás de la función pública hay una mujer que se define como "comprometida con la educación", que encuentra en su familia sus principales pilares. Precisamente fue su madre quien la inspiró para elegir la profesión de la docencia y esa inspiración también se generó en sus otras dos hermanas.

"Me llamo Sara como mi mamá. Ella siempre nos dijo que quiso ser docente pero sus padres no se lo permitieron. En su momento, los padres de mi mamá eran de Angaco y ella aprendió lo que le dejaron hacer sus papás que era Corte y Confección", comenzó recordando a Diario La Provincia SJ y agregó: "Si bien nunca pudo ejercer, siempre nos enseñaba cómo coser, bordar. Mi mamá nos enseñaba y mi papá viajaba mucho a otras provincias porque era camionero. Pasábamos mucho tiempo con ella sola y siempre nos inculcó que estudiar nos iba a sacar del lugar. Éramos una familia muy bonita".

Sara hoy tiene 90 años de edad y además de las tres hijas docentes tiene también un hijo colectivero. Entre los cuatro la cuidan semana a semana ya que su salud hoy es compleja. Superó un cáncer pero una caída le provocó una quebradura de pelvis. Al recordar cómo está ella de salud, Silvia Fuentes no pudo evitar las lágrimas pero luego recordó que su madre es un ejemplo a seguir. "Es muy resiliente y eso aprendí de ella", destacó subrayando: "siempre me dice cuidate mucho, comé bien, hacé ejercicios. Ella está ahí, como cuando yo estudiaba y ella me cebaba mates. Ella está muy orgullosa de mi y cada vez que me ve se pone a llorar".

Esa resiliencia es lo que Silvia Fuentes toma como ejemplo para encarar los desafíos que se le presentan a lo largo de la vida. Uno de los más importantes fue estudiar la licenciatura en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza mientras trabajaba y criaba a sus hijos que eran, por aquel entonces, muy pequeños.

"Siempre me gustaban mucho los niños y por eso decidí ser maestra jardinera. Fue un gran desafío pero sabía que no podía quedarme con el título de base sino que tenía que seguir perfeccionándome. De ahí fue esta idea que surgió con otras colegas de viajar a Mendoza a hacer la licenciatura. Fue un desafío porque yo ya me había casado y me quedé embarazada de Rocío Guadalupe", trajo a la memoria. Luego agregó: "Con ella empecé a hacer la licenciatura pero fue un gran sacrificio porque tenía que viajar con ella chiquita, en un momento muy crítico de nuestra vida como fue el 2021 que el país no estaba bien. Además mi esposo Marcelo tuvo que reiniciar laboralmente y hacerse de otro rubro de trabajo".

En lo profesional Silvia Fuentes comenzó a trabajar como maestra jardinera en el colegio Santo Domingo y en San Francisco de Asis. Después hizo la licenciatura en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Allí se recibió de licenciada en Educación Inicial, lo que le abrió muchas puertas, especialmente en la municipalidad de Santa Lucía.

Con Marcelo lleva 26 años de casada y tiene dos hijos. Se conocieron "en las noches heroicas que se hacían para Semana Santa" con la Acción Católica en la iglesia de Inmaculada Concepción. "Todo lo que soy es gracias a él y al empuje que me da. Si él no me pudiera acompañar no podría hacer muchas de las cosas", confesó recordando que él la llevaba a dar clases 2 veces a la semana a Calingasta.

"Vengo de una familia trabajadora, siempre trabajé y estudié. A mi y mis hermanos nos caracterizó la perseverancia, el compromiso y la responsabilidad. Eso hace que uno supere cualquier obstáculo. Hay personas en el camino que me han ayudado como los directivos de San Francisco, mi esposo, mis suegros. Siempre todos colaboraron para que crezca y de un paso más. Más que dificultades tuve desafíos, siempre le busco la vuelta para poder solucionar. Todos nos conocen por optimista y alegre. Trato de inculcar eso a mi alrededor", destacó subrayando que "nunca" faltó a dar clases a Calingasta.

LA LLEGADA AL MUNICIPIO

Los conocimientos que le aportó la carrera de Licenciatura en Nivel Inicial le permitieron desembarcar en la municipalidad de Santa Lucía. Allí Marcelo Orrego era intendente y le propuso uno de sus mayores desafíos, reorganizar las guarderías de niños y darles la formación como jardines de infantes.

"Tuvimos un gran desafío con el doctor Marcelo Orrego de poder poner a punto esos 19 jardines y de alguna manera hacer lo que queríamos que era poner todo lo que tenía que tener, regularlos. Ahi comenzamos a trabajar mucho", destacó. Por aquel entonces se desarrolló como secretaria de Educación y Cultura. De la mano de este lugar, perfiló buscar la solución a un problema que advertía: la necesidad de ayudar a los chicos que necesitaban apoyo escolar. "Empezamos a acompañar mucho a las escuelas estatales del departamento, acompañando a los docentes que enviaban a los pequeños que estaban un poco flojos en la escuela o con alguna situación a revisar", explicó.

Hoy esa experiencia y todo lo alcanzado en Educación la llevaron a ser elegida por Orrego como ministra de la cartera educativa. "Todo es un sacrificio pero con el esfuerzo y la responsabilidad te lleva. Las puertas que se abrieron las tomo con mucho cariño porque tiene que ver con el fruto del esfuerzo. Para mi esto será un camino nuevo que lo voy a sujetar con mucho compromiso. Uno tiene expectativas que a veces no se cumplen, pero las vamos a perseguir", finalizó.