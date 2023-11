Intoxicación en una escuela de Zonda: Educación resolvió que deja de funcionar el comedor

viernes, 17 de noviembre de 2023 10:25

En las últimas horas, más de 30 alumnos de la escuela Mercedes Nieves de Castro, en Zonda, manifestaron síntomas de una presunta intoxicación, a partir de alimentos que habrían ingerido en el establecimiento, y Bromatología intervino en el caso para analizar elementos y comidas.

En este caso y tras la interiorización de autoridades del Ministerio de Educación, desde la cartera que dirige Cecilia Trincado se resolvió que el comedor de la escuela deje de funcionar. En este marco, 31 alumnos fueron asistidos por síntomas luego del consumo de tallarines.

"Los papás fueron hace algunos días al Ministerio de Educación e hicieron un reclamo por el funcionamiento del comedor, se los escuchó y se hicieron algunos acuerdos. En el día de ayer, la Directora de la escuela está separada de lo que es el comedor, no lo tiene a su cargo y sí lo tiene la Vicedirectora. Ayer se hacen estas cuestiones investigativas, la Supervisora acompañada de otra Supervisora fueron a la institución a pedir menúes, rendiciones, entre otros papeles que hacen al manejo del comedor", contó en Radio Sarmiento, Cecilia González, directora de Área del Ministerio de Educación.

En este marco, la referente confirmó que Bromatología tomó pruebas de varios elementos y objetos, y se está a la espera de las respuestas que den.

"En horas de la tarde me presenté en la escuela porque estaban los papás y no dejaban salir a los directivos y los docentes no lo hacían. Ante esa realidad, hablé con los papás, me explicaron la situación, se los escuchó, ellos no quieren tener el comedor así que, desde el Ministerio de Educación se resolvió a partir de hoy que no funciona el comedor escolar. Los niños deben entrar de 8:15 a 12:15", explicó sobre la institución que es de jornada completa.

Y agregó: "Entre el CIC y la salida, atendieron alrededor de 31 niños. Los síntomas han sido dolor estomacal y vómito, esto tiene una matrícula de 270 alumnos. Nos explicó la doctora que van evolucionando favorablemente".