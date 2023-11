Intoxicación en una escuela de Zonda: hay un niño internado y analizan la comida y el agua

jueves, 16 de noviembre de 2023 19:11

Una tensa situación se registró este jueves en la escuela de jornada completa Mercedes Nieves de Castro, en Zonda. Entre 15 a 20 chicos sufrieron intoxicación alimentaria e investigan las causas. Los padres denunciaron que los menores, que van a la Primaria, recibieron comida en mal estado y apuntaron contra la directora.

En ello, no dejaban salir a los docentes y directivos de la escuela y arribaron autoridades ministeriales, el intendente de Zonda, Miguel Atampiz y personal de Bromatología. Fue el mandatario municipal quien confirmó que hay un menor internado.

La directora se molestó por la reacción de los padres ante lo sucedido. "Estábamos con la supervisora cuando entró una maestra a decirnos que estaban las ambulancias y la policía y que había niños enfermos. Entró el enfermero para preguntarnos cuántas ambulancias necesitábamos. ¿Para qué? Y después entró la Policía a decirnos que había una denuncia por intoxicación.", dijo en Radio AM1020

Expresó que "hay padres y chicos que nos han insultado. Han pasado todos los límites; nos han tratado de ladronas y asesinas. Son acusaciones muy serias. Están enojados por el comedor escolar pero no depende de nosotros. Hoy nos han dicho que el director de Políticas Alimentarias ha garantizado que de $204 pasará a $242. Con esa plata, ¿se come 21 días hábiles?". Afirmó que "gasté fondos por anticipado para dar más de comer y me separaron del comedor. Estoy en un proceso de investigación y la vicedirectora estaba a cargo. Me tomé una licencia por la salud de mi esposo".

Marcó que "asumo que la comida no estaba bien cocida, pero de ahí a estar podrida hay una gran diferencia. Tenemos $204 por niño, por mes, para darles de comer. Tenemo 270 alumnos. Yo le doy a alguien esa plata y durante 21 días, tiene que dar de comer".

Destacó que "se convocó a las mamás para que hablen con las autoridades del ministerio. Está la gente de Bromatología haciendo todos los análisis porque no solo puede ser la comida (lo que causó descomposturas); puede ser el agua ya que estuvieron desinfectando los alrededores y pudo incidir algún producto químico volatil. Es lo que nos están informando. Ellos analizarán todo".