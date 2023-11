Sanjuaninos que emigraron y no terminaron el Secundario tendrán posibilidad de finalizar estudios

domingo, 12 de noviembre de 2023 08:37

Por cuestiones laborales o en busca de otras oportunidades, familias sanjuaninas emigran a otros países y la terminalidad de los niveles educativos obligatorios son importantes. Atendiendo a los casos en los que se adeuden materias para finalizar el Secundario, Educación emitió la resolución 16.487, cuya primera interpretación generó revuelo en San Juan. Es que habla de "casos excepcionales que contemplan la imposibilidad de trasladarse diariamente o regularmente a la escuela" y se consideró que aplicaría para amplias situaciones. Esto motivó que desde el Ministerio se aclarara la situación.

"Se trata de situaciones extremadamente puntuales en las que por situaciones laborales de las familias o de distancia, los alumnos dejaron de asistir a la escuela. Tenemos alumnos en contextos rurales aislados y se tuvo en cuenta a los estudiantes que se fueron del país y adeudan materias del Secundario. Como necesitan el título, se generó una instancia para que puedan terminar. Para ellos, precisamente, hay que garantizar las terminalidades del Secundario como instancia de educación obligatoria. A ellos nos dirigimos con esta normativa", explicó la secretaria de Educación, Ana Sánchez a Diario La Provincia SJ.

Agregó que la resolución "se enmarca en la Ley Nacional de Educación, que en su artículo 109 se refiere a la modalidad a distancia en educación para adultos, rural y para ciclo Orientado en Secundaria. En la pandemia se realizó una ampliatoria; concretamente en el 2020 que se refirió a esa situación y a otras no contempladas. Entendemos que hubo un ruido en la interpretación de esta resolución y que tiene que ver con lo que se entiende por excepcionalidad. Nos enfocamos en aquellas particularidades no contempladas en la norma pero que deben atenderse".

Señaló que la resolución partió de planteos puntuales para los que las normativas vigentes no tenían una aplicación puntual. "Hay casos especiales de estudiantes que debemos atender pero que son muy pocos. Tenemos alumnos que viven en zonas rurales como El Chinguillo y Valle Fértil en las que la crecida del río impide que asistan a la escuela. Para ellos hay que garantizar la continuidad de la trayectoria educativa". En total, detalló que "tenemos 4 casos registrados para aplicar esta resolución. Fueron identificados por las supervisoras que nos plantearon los problemas y la normativa es la que debe responder. Sabemos que pueden registrarse otros más".

Con ello, destacó que la resolución "no está destinada para el que faltó todo el año, no quiso ir a clases o desaprovechó instancias para rendir. No alcanza a todos por igual. Tampoco incluye a los alumnos que transitan una enfermedad, ya que ellos están contemplados en el esquema de la educación domiciliaria. Otros casos especiales que también tiene su esquema normado son la educación en contexto de privación de la libertad, estudiantes que cumplen con prácticas deportivas de competición y alumnas embarazadas".

Sánchez señaló que la Resolución fue compartida con supervisores, directores y docentes y se les aclaró el alcance. "Se malinterpretó lo de la excepcionalidad pero ya quedó claro cómo se trabajará con esta herramienta y a qué casos puede dar efectiva respuesta. En esto, el aporte de los docentes que conocen las situaciones de los alumnos es clave", sentenció.