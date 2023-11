Con el amor a la Geografía: alumnos sanjuaninos viajarán a las olimpiadas nacionales en Santa Fe

miércoles, 1 de noviembre de 2023 15:23

Los ojos les brillan y la sonrisa se dibuja de punta a punta en sus rostros. Están felices y se han convertido en un verdadero orgullo no sólo para sus padres sino también para el colegio. Celeste Márquez (16) y Sebastián Luna (14) son alumnos del San Vicente De Paul, y fueron elegidos para competir en las Olimpiadas de Geografía a nivel nacional. Su profesora es Elizabeth Hoffman, quien vio en ellos un potencial en conocimientos y por eso los incentivó a concursar.

La competencia está organización por la facultad de Humanidades y Ciencias del Litoral y para llegar a esta instancia los chicos debieron pasar dos instancias previas: una institucional y otra provincial. El primer desafío que enfrentaron fue el examen escolar. Desde la organización enviaron las evaluaciones con una orientación en el puntaje y un Tribunal Evaluador del establecimiento debía calificarlos. Luego los resultados se enviaron a Santa Fe. Cuando recibieron el aprobado pasaron a una instancia virtual pero esta vez bajo la evaluación de un equipo profesional de la universidad del Litoral.

"Ahí fue la sorpresa cuando ví que llegaban los pasajes con los nombres de Sebastián y Celeste con la profesora a cargo", agregó la profesora con una expresión de felicidad que se exteriorizaba con una sonrisa permanente en su rostro. Luego destacó: "es la primera vez que me animo. Justo este año el colegio celebra sus 25 años y yo estoy desde los inicios. Me queda poquito en mi carrera de docente y dije me presento. Y se dieron las cosas".

Mientras la profesora va expresando cómo viven todos este momento, los chicos miran atentamente sin perder en ningún momento la expresión de alegría. Es que para ellos no sólo es la oportunidad de medir sus conocimientos sino también de salir de la provincia y conocer una provincia hasta ahora desconocida: Santa Fe.

"Al principio cuando la profesora me dijo de participar le dije que 'sí' pero luego empecé a pensar lo que significaba y el tiempo que implicaría. Mis padres me dijeron que tomara el reto porque es algo que no se presenta todos los días y entonces acepté", expresó Sebastián quien destacó que este viaje para él es todo nuevo: "nunca he ido a Santa Fe y quiero conocer, además de demostrar todo lo que tiene San Juan".

A él le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la geografía de la Argentina pero también de fuera del país. Confesó que le gusta explorar los mapas pero también ver guías y videos. Es por eso que toda la instancia previa de preparación la vive como mucho más que estudio.

Al igual que Sebastián, Celeste tiene muchas expectativas por lo que se viene con el viaje porque nunca tuvo la oportunidad de ir a Santa Fe. "No he salido nunca de la provincia y tengo muchas expectativas por lo que será. Estoy bastante emocionada. Para el viaje me gustaría dar lo mejor de mi no sé si para ganar sino para seguir haciendo orgullosos a todos", destacó.

La joven destacó que la geografía le gusta desde chica porque siempre se vio atraída por los paisajes y las propiedades de los distintos suelos. "Con la geografía me di cuenta lo hermoso que es el país que tenemos. Me hizo abrir los ojos en cuanto al país y sus riquezas", destacó Celeste quien recordó que cuando la profesora la convocó a participar, aceptó directamente pero decidió no contarle a sus padres porque no se tenía fe de que pudiera ganar. Luego cuando vio que había superado la prueba del colegio y había sido elegida, la alegría la desbordó.

Celeste y Sebastián junto a los 5 chicos que también recibieron menciones especiales.

La competencia será el martes 21 y miércoles 22 de noviembre. El grupo viajará por tierra desde San Juan y les tocará descansar en el colectivo previo al examen. El viaje y la estadía está toda paga y para llegar a esa instancia se están preparando con el estudio de 7 guías, bajo la coordinación de la profesora de Geografía, Hoffman.

Además, el colegio recibió también 5 menciones de honor de la mano de otros alumnos que no lograron calificar a la instancia nacional pero tuvieron un buen desempeño y puntaje. Se trata de Leonel Vega, Rosario Tapia, Facundo Juayder y Lourdes Jorge.