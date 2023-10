Paritarias docentes: los gremios destacaron el desfasaje que perjudica a los cargos directivos

miércoles, 4 de octubre de 2023 10:32

La paritaria docente no se agotó en la definición de salarios sino que se encaró un trabajo minucioso para revisar los puntos de los cargos docentes. En ello, hubo una situación especial que plantearon los gremios AMET, UDAP y UDA y se relaciona con los cargos directivos y el poco interés en tomarlos.

La última reunión entre gremios y autoridades de Educación sucedió el pasado viernes y se prevé retomar en los próximos días. "Pudimos avanzar en los puntos de los cargos de vicedirectores de escuelas de jornada completa. Es importante que podamos solucionar todos estos temas antes de que finalice esta gestión, porque consideramos que con ellos hemos trabajado y debe quedar el proceso finalizado y encaminado. Hay una diferencia entre los puntos de los cargos directivos, la carga horaria y la remuneración que hace que los docentes no quieran acceder a cargos directivos", explicó a Diario La Provincia SJ, Daniel Quiroga, secretario general de AMET.

Esto redunda en que los docentes prefieran trabajar en dos cargos y no tener dedicación exclusiva y trabajar más horas como directivos, además que las responsabilidades son mayores y de más peso. "Ser director no es atractivo en relación a las nuevas convocatorias. Los coeficientes dan en contra de los cargos directivos, de todas las categorías y los niveles. Entonces, no se concursa un cargo que no de una remuneración adecuada", resaltó.

Esta situación afecta también a cargos jerárquicos o jefaturas en el Nivel Técnico y se comenzará a analizar qué pasa en Secundaria común.

"Hay un compromiso de seguir trabajando y nos han marcado que el tema de la remuneración es competencia de Hacienda. Es necesario arreglarlo porque se perjudica la carrera docente", expresó.