Estudiantes de la UCCuyo reclamaron por los aumentos en las cuotas

martes, 31 de octubre de 2023 16:57

Alumnos de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se unieron este martes y alzaron su voz, en la tarde, para reclamar por los incrementos en las cuotas. Con carteles y fuertes mensajes, los jóvenes pidieron poder seguir estudiando.

Personal policial se hizo presente en el lugar y de momento no cortaron el tránsito en las inmediaciones de la prestigiosa casa de estudios. Los jóvenes piden principalmente que los aumentos en las cuotas no sean tan elevados, ya que hay carreras que ya superaron los $100 mil y otras llegarán a esa suma en este 2023.

Antonella, una de las estudiantes que estuvo en el lugar sostuvo a Diario La Provincia SJ: "el motivo de la manifestación es que hace dos días se nos comunicó que habrá un aumento estipulado del 75% desde noviembre hasta abril. Está bien que nosotros como alumnos pagamos una universidad privada, muchos pueden acceder trabajando otros vienen porque no cuentan con su carrera en la parte pública. Nos parece excesivo".

La joven estudia Psicología y aseguró que actualmente están pagando alrededor de $60mil con la matrícula incluida, y con el nuevo aumento llegaría a los $100mil.

Victoria, estudiante de la licenciatura en Enología, sumó que "otra de las cosas que nos molesta que no hay aires acondicionados, los ventiladores no funcionan, no tenemos agua fresca porque hay pocos dispenser. Hay que pagar el agua caliente".

La estudiante de Enología remarcó que está pagando $50mil sin matricula, y estiman una cifra similar de aumento con los estudiantes de Psicología. "Nos dijeron hace unos días del 75% y ahora nos dicen el 95%, pero tampoco se refleja en la calidad del servicio", remarcó Victoria y agregó que falta instrumental. "Hay mucha gente que no va a poder pagar lo que nos están pidiendo", cerró.