Con el sueño en la NASA: sanjuaninos representan a la Argentina en un concurso internacional

viernes, 27 de octubre de 2023 08:49

Llegar a la NASA es uno de los sueños de muchas personas y este grupo de sanjuaninos tienen ese deseo ahora más que nunca. Salvador Barro, Facundo Guzmán, Miranda Galván, Maité Jones Capello y Felipe Margiota formaron Grupo Andino y participaron del Space Apps Challenge 2023. Tras resultar ganadores en la instancia nacional, consiguieron el pase para competir en la instancia más ambiciosa: la internacional

La instancia nacional estuvo organizado por la NASA y se desarrolló de manera simultánea en más de 300 ciudades del mundo. El reto fue resolver uno de los 23 desafíos que plantea la NASA sobre problemas de la vida en la Tierra y el espacio. Ante esto, los sanjuaninos pusieron todo su ingenio y energía obteniendo los mejores resultados.

Los cinco chicos se inscribieron en esta competencia sin conocerse entre sí. Sin embargo, luego pudieron organizarse como grupo y formar una linda amistad. "Nos conocíamos en parte. Yo conocía a 2 integrantes porque una es media hermana (Maité) y Miranda es nuestra amiga. Con Facundo y Felipe nos conocimos en la charla introductoria en donde los invitamos a participar del grupo porque necesitábamos programadores y ellos lo son", explicó Salvador a Diario La Provincia SJ a lo que Maité agregó: "El Space App plantea una gran necesidad de trabajo en equipo. Un proyecto como los que los desafíos plantean es imposible de llevar a cabo solo. Se necesita muchas manos, muchas habilidades y muchos ojos. Está dinámica plantea imperiosamente manejar una muy buena comunicación y organización. Con mi grupo del sábado al domingo lo logramos aprender".

El equipo eligió como desafío imaginar un planeta fuera del Sistema Solar y para ello tuvieron que imaginar cómo sería la vida del ser humano y extraterrestre en este caso. Tenían que escribir un texto de 500 palabras pero ellos fueron más allá y crearon una aplicación para el público en general y los niños. Para éste usaron un "lenguaje claro y entendible" para todos los públicos con el fin de expresar los conocimientos más avanzados para mostrar cómo sería.

Para ello crearon una aplicación con características de juego en el que se contó la historia del Principito. La experiencia fue acompañada por una historia tematizada del Principito con dibujos y palabras entendibles para todos. El video juego le permite al usuario crear su planeta habitable. Éste inicia con un video contando la situación del Principito que pierde su planeta por un tema de contaminación y descuido. Eso lo obliga a mudarse a otro planeta y el usuario debe crearlo.

"Creamos una serie de variables como la distancia de estrellas, la órbita circular o elíptica y la gravedad. La idea es que logren crear o llegar a un planeta que pueda ser habitable por el humano. Cuando se consigue esto, el juego le larga el informe de 500 palabras sobre el planeta que creó", explicó Salvador. Cuando el usuario crea el planeta habitable, el juego descarga un informe de 500 palabras que es el desarrollado por los chicos.

Con esta iniciativa ganaron la competencia regional que se desarrolló entre el 7 y 8 de octubre. Durante aquel tiempo trabajaron 48 horas de manera intensa. "Fue una experiencia muy enriquecedora. Ir a esta competencia no es sólo demostrar lo que uno sabe sino también es aprender. Animaría a todas las personas interesadas como niños, desde los 13 años a los adultos que participen sin importar la edad", destacó.

Por su parte, Maité definió todo lo vivido con una frase emblemática: "Sangre, sudor y jugo". "Fueron realmente 48hs que comenzaron el sábado a la mañana, continuaron por la madrugada y terminaron el domingo a la noche. Probablemente fue el

momento más productivo de mi vida. Siempre había cosas que hacer o arreglar. La pobre batería de mi computadora y mi tablet lo dieron todo", expresó.

"No obstante, a pesar de todas las complicaciones que iban surgiendo y la presión del tiempo (por ejemplo terminamos de solucionar programar un botón y después resultaba que había que hacerlo en inglés), logramos mantener siempre un ambiente organizado y tranquilo. Entre el grupo que formamos, la música y el coffee break, era imposible sentir cansancio o estrés", reconoció.

Ahora los chicos están en la instancia internacional y los resultados los conocerán en enero del 2024. En la instancia provincial ganaron una visita al Casleo y si llegan a ganar la instancia internacional van a ir a ver el despegue de un cohete en la NASA.

"Al igual que en San Juan surgieron un montón de muy buenos proyectos, no me cabe duda que así debió ser la experiencia del Space App para todos los concursantes del mundo. Mi única expectativa es que los que salgan ganadores internacionalmente sea por el compromiso reflejado con la sociedad y las problemáticas de este siglo, especialmente con la crisis ambiental. Nuestro proyecto buscó esa orientación y me sentiría satisfecha si bajo esa lupa son juzgados los ganadores", finalizó Maité quien subrayó: "Nuestro desafío es pensar en exoplanetas habitables. Es genial y fantástico imaginar la posibilidad evidente de vida en otros planetas similares a la tierra. Todos los que seguimos la comunidad científica nos emocionamos ante las posibilidades que ofrece la luna Titán o Marte como los más cercanos a la Tierra".