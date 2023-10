"El edificio no está apto": la comunidad de la escuela Fray Justo en alerta por el estado del establecimiento

lunes, 16 de octubre de 2023 09:01

Hace 106 años, Jáchal vivía la fiesta de la inauguración de lo que sería un emblema de la educación en el lugar: la escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro. Hoy el establecimiento no estaría en condiciones para contener a la comunidad educativa y por eso ésta inició un plan de lucha para pedir la rápida intervención del ministerio de Educación y del de Infraestructura.

Alumnos y profesores manifestaron la semana pasada en la puerta del establecimiento con distintas sentadas y para esta semana ya advirtieron que volverán a las calles a menos que consigan respuestas este martes. "Queremos que se haga de público conocimiento el reclamo por las malas condiciones que se encuentra el edificio y casco histórico como así también la ausencia de respuestas de las autoridades competentes", explicó Nicolás Tejada a Diario La Provincia SJ.

La Escuela Normal e Instituto Superior de Formación Docente constituye el lugar más importante referido a la educación en la formación de maestros desde 1917 hasta el presente en Jáchal. Por eso es que la comunidad es una de las más fortalecidas en el departamento y por eso muchos se unieron para reclamar de manera sostenida.

"Desde hace mucho tiempo que se está enviando notas por partes de las autoridades de la escuela y no hay respuestas. Queremos que se haga presente algún trabajador del ministerio y nos dé una solución inmediata. Desde personal de bomberos se nos comunicó y recomendó que el edificio no está apto para desarrollar las clases. Aún no tuvimos ninguna respuesta oficial", explicó Tejada.