Alumnos sanjuaninos "ponen primera" en filosofía y se preparan para competir en las Olimpiadas Nacionales

Tienen 17 años y empezaron a descubrir el encanto de la filosofía apenas hace unos meses. La fascinación que les provocó los llevó a ganar un lugar en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía y ahora se preparan para viajar el 25 de octubre rumbo a Villa La Angostura, Neuquén. Dolores Flores, Valentina Manrique, Virginia Rodríguez, Constanza Fernández y Daniel Rodríguez son cinco jóvenes sanjuaninos que tendrán el desafío de defender su pensamiento ante diferentes ejes.

Los chicos pertenecen a distintas escuelas de la provincia y se metieron en el atrapante mundo de esta disciplina de la mano del profesor Mario Puebla. El docente los hizo navegar, de manera dinámica, en los saberes de filósofos que marcaron la historia y es por eso que los chicos reconocieron que se vieron atrapados por las reflexiones sobre la esencia del hombre y el universo.

El pasado 1 de septiembre, los estudiantes compitieron de manera virtual con docentes de toda la provincia en tres ejes: el ético, el político y epistemológico. El resultado de esta instancia fue superador y les dio la luz verde para viajar la semana que viene.

Tres amigos con el sueño en La Angostura

Valentina, Constanza y Virginia (17) son alumnos de Sexto Año del colegio Pérez Hernández. Si bien la pasión por esta disciplina los atrapó de diferente manera (algunos más que a otros), confesaron que les ayudó a ver la vida de otra manera.

"Este año comencé a tener filosofía con el profesor Mario y me empezó a llamar la atención por cómo daba la clase, muy didáctica. Nos podíamos sentir relajados y a medida que pasó el tiempo la filosofía fue entrando a nuestra vida", comenzó explicando Valentina a Diario La Provincia SJ.

Si bien ella al principio no estaba segura de participar en el certamen, porque no se "sentía segura para argumentar", el profesor se convirtió en apoyo de ella y de sus compañeros. "Cuando rendí elegí el eje epistemológico. Tenía varios autores entre ellos Aristóteles y Protágoras. Tenía que poner en contraparte ciertos conceptos a partir de que cada uno tenía sus argumentos. Si bien tenía que ponerme de algún lado, yo no me puse de ninguno de los dos. Tomé algunos conceptos de cada uno", explicó la chica confesando que quería "descubrir algo nuevo". Hoy Valentina es la primera del grupo que se animó y ya se inscribió para estudiar profesorado de Filosofía.

El mismo sentimiento por esta disciplina la tomó Constanza, quien reconoció que se nutre mucho de los pensamientos y filósofos de la mano, no sólo de la escuela, sino también de internet. "En mi familia nos interesa la filosofía ya que siempre debatimos ideas y pensamientos que se nos pasan por la cabeza", destacó la alumna.

El paso para inscribirse en el certamen lo dio motivada no sólo por el premio sino como una meta personal. "Lo tomé como una forma de probarme a mi misma hasta que punto podía llegar. Mi mayor desafío en el cursado fue el tiempo ya que no contaba con mucho", subrayó destacando que tiene "muchas expectativas porque nunca había participado en unas olimpiadas y me hace ilusión lo que pueda llegar a ocurrir. Además que nunca he visitado Villa Langostura".

Si bien su sueño es poder participar, sabe que las posibilidades no son fáciles por la situación económica que atraviesa. "Tengo muchas ganas de concursar pero si no logramos con mi profesor una respuesta del municipio con ayuda, se va a hacer imposible la opción de que pueda ir ya que mis papás no se encuentran en una situación económica adecuada para pagar un viaje ida-vuelta, además de las autorizaciones que se realizan por escribanía, las cuales son muy costosas", lamentó.

Por su parte, Virginia reconoció que desde chiquita viene recibiendo conocimientos sobre filosofía. "No hay algo específico que me llame la atención, simplemente me gusta leerla y estudiarla. Decidí participar porque me gustó la idea y tuve como principal desafío, probablemente, poder mantener mi concentración, lograr ser concisa con mis palabras", comenzó explicando la alumna.

Toda esta posibilidad que se le abre de participar a nivel nacional la emociona mucho. "Principalmente por conocer un lugar nuevo y tan lindo como es Villa La Angostura, pero voy con muchos nervios propios de la competencia", destacó aclarando que nadie en su familia está interesada por la filosofía pero "a todos les gusta que investigue mucho sobre esto y que me sienta interesada por esta disciplina".

De Santa Lucía y Sarmiento a Villa La Angostura

Daniel Rodríguez y Dolores Flores son de puntos muy diferentes de la provincia. Él es de Santa Lucía y ella de Sarmiento y ambos tienen la misma posibilidad de viajar a Villa La Angostura para mostrar sus capacidades y habilidades.

Daniel es abanderado de la bandera nacional del Colegio Parroquial Santa Lucía y asegura que le "encanta la filosofía". La disciplina la descubrió en el corriente año de la mano del profesor Puebla que dicta la materia en sexto año del secundario. "Me gusta reflexionar y buscar otro sentido a las cosas que tal vez lo sé pero me gusta verlo desde otra perspectiva. Las clases del profesor son muy dinámicas y por eso me gustan", explicó el estudiante.

El joven reconoce que lo que más lo atrapó de la materia fue que la teoría se ve desde la práctica. "Recientemente tuvimos una exposición de Sócrates y me gustó un montón. Trabajamos durante 2 meses y me centré en eso. Sócrates se centra más en las preguntas que en el respuesta, en las preguntas del otro y no en uno mismo. En ese época el centro era el hombre y no el prójimo, es decir. buscar la riqueza y crecer como uno mismo, con la experiencia del otro", detalló.

Ésta es la primera vez que Daniel representa a San Juan a nivel nacional. El día que rindió la prueba virtual, en la instancia provincial, decidió elegir el marco ético. "Lo que salía era el pensamiento y cómo uno lo defiende. Defendí la opacidad y originalidad de las cosas. Lo genuino y lo común. El colegio me influyó por los valores que inculca", agregó.

Dolores es segunda escolta de la bandera Papal, del colegio San Antonio de Padua. En su caso reconoce que el camino de la filosofía se fue dando por "curiosidad". Es que la posibilidad de competir poniendo sobre la mesa los pensamientos fue algo que le llamó la atención y quiso apostar a eso.

"Fue por curiosidad haberme metido en las Olimpiadas. Me gusta debatir y me gusta ver que cada uno tienen distintas perspectivas de las diferentes realidades. Muchos se basaban en la fe cristiana y me gusta debatir sobre lo que cada uno pensaba", reflexionó sobre lo que plantearon los filósofos en la historia y cómo se re-piensa aquellos conceptos en la actualidad.

"Me gusta mucho que cada uno tenga un pensamiento propio. El profe nos propuso, nos dio el folleto con la información y con unos amigos curiosos nos decidimos inscribir porque se nos daba bien escribir textos de opinión. De todo el grupo quedé yo", destacó la joven que ya se muestra muy entusiasmada con la posibilidad de conocer gente nueva con pensamientos para compartir o debatir.