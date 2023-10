La UNSJ cumplió 50 años: un "viaje" por su historia

martes, 10 de octubre de 2023 13:01

La Universidad Nacional de San Juan cumple este martes 50 años con carreras que ponen en valor la educación pública y gratuita. La institución recuperó una publicación de su revista en la que detalle el "viaje" en la que se fue gestando un proyecto educativo.

“Te doy la noticia de que estamos gestionando la creación de una universidad nacional”. Así le dijo el profesor Juan León Roldán Moreno al entonces rector de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, Dr. Constante Zatta, quien acabada de asumir en el cargo. Dar noticias no le era ajeno al profesor, porque a fines de los años 60 era docente en la Escuela de Periodismo de aquella universidad provincial. Esa vocación le permitió entrevistar cara a cara, en un viaje relámpago a Río Cuarto, al entonces presidente de facto Alejandro Lanusse. Allí le solicitó la creación de una universidad nacional en San Juan.

Juan Roldán Moreno, quien luego sería profesor en la Universidad Nacional de San Juan, fue parte de un grupo de personas trabajadoras de la universidad provincial y de otros ámbitos, además de estudiantes, que se movilizó por una universidad nacional desde fines de la década del ‘60. Otra integrante de ese grupo fue la profesora Hebe Almeida de Gargiulo, quien trabajaba en la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento” y en la Escuela Normal. “En el grupo también había gente de la CGT, de la Federación Económica, del Centro de Chacareros y hasta de los clubes. Nos reuníamos en mi casa; al principio éramos ocho o nueve, luego nos reuníamos en el entonces Hotel Nogaró, porque se incrementó el número de personas”, cuenta Hebe.

A Río Cuarto

Corría 1971 y ese grupo se enteró de que las autoridades nacionales, con el Dr. Alberto Taquini, mentor del «Plan Taquini» de creación de universidades (por ese plan las universidades nacionales pasaron de 9 a 23), asistirían a Río Cuarto por la firma de un decreto de creación de una universidad nacional en esa ciudad cordobesa. Entonces el grupo, que incluía al Rector de la Universidad Sarmiento, emprendió viaje hacia allí. “Éramos diez o doce personas, con carteles y pancartas en los que pedíamos por nuestra universidad nacional. Allí pude entrevistar al presidente Lanusse, y me prometió que San Juan iba a tener su universidad”, recuerda Roldán Moreno. “Viajamos en auto, todo lo hacíamos de puro corazón, como una cosa de amigos. Ahí le mostramos al Presidente nuestras ansias”, complementa Hebe de Gargiulo.

“Hagan un proyecto”

“Trabajen, hagan un proyecto”, les dijo en Río Cuarto el presidente Lanusse a quienes pedían una universidad nacional en San Juan. “Por eso inmediatamente nos abocamos a organizar el plan de trabajo de la universidad y formamos una comisión”, puntualiza Hebe. Y continúa: “Con la ayuda de profesionales de la Universidad de Río Cuarto, realizamos el plan de factibilidad para nuestra universidad. Finalmente conseguimos que se conforme una Comisión Pro Universidad de creación”.

Roldán Moreno cuenta que el Dr. Zatta había trabajado algunos años en Buenos Aires, por lo que tenía contactos con Taquini. “Fuimos con Zatta a Capital Federal y nos recibió Taquini. Ahí me dijo ‘pongámonos en campaña de crear una universidad nacional’”.

“Vengo a regalarle el plan”

A principios de la década del ’70 vino a San Juan, por un acto, el presidente Lanusse. Hebe de Gargiulo reconstruye: “Yo quería entregarle un plan de factibilidad, pero alguien quiso impedirlo, diciendo que no era momento de petitorios al Presidente sino de regalos. Entonces me acerqué y le dije: ‘Presidente, vengo a regalarle en nombre de la Comisión Pro Universidad los tomos del Plan de Factibilidad de la Universidad Nacional de San Juan’. ‘Muchas gracias’, me contestó sonriente”.

Tiempo después, según cuenta Hebe, en una reunión de la Comisión en el Nogaró, alguien filtró el dato de que había novedades sobre la creación de la universidad en San Juan. “Llegaban periodistas y yo les decía que aún no pasaba nada. Pero el decreto de creación ya era una realidad”, dice. Ese decreto fue firmado el 10 de mayo de 1973. Nacía entonces la Universidad Nacional de San Juan y se terminaba de formar el 10 de octubre de aquel año.