Violencia Escolar y autoflagelación: Educación trabajará en San Juan con "líderes escolares"

lunes, 5 de septiembre de 2022 11:10

El ministerio de Educación en San Juan encendió una luz de alerta en los últimos meses a partir de un aumento de casos de violencia escolar e incluso suicidio entre alumnos y ante esto se decidió intervenir para frenar esta escalada. Así lo indicó la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, quien explicó que se está con un trabajo con diferentes organizaciones y el ministerio de Salud para buscar soluciones.

La responsable de la cartera educativa advirtió que no sólo se han dado casos de consumo de pastillas sino también de violencia escolar y la violencia autoinfligida. "Nos preocupa y nos estamos ocupando. Hay que saberlo para prevenirlo. No podemos mirar al costado. Tenemos que estar pendiente pero somos cuidadosos porque abundar en esta información no ayuda", señaló Trincado Moncho.

Ante este escenario se está trabajando con el ministerio de Salud y otras organizaciones además con los gabinetes para prevenir y a la vez advertir posibles inclinaciones a estos problemas. Para ello, desde Educación están "trabajando con líderes estudiantiles para que nos acompañen en este trabajo interno en las escuelas".

"Con el par, los alumnos se comunican más abiertamente. Los pares están en las redes sociales, en cambio los adultos si entramos nos bloquean", señaló la ministra quien destacó que estos chicos trabajan en conjunto con los Gabinetes. "Los gabinetes están trabajando en este tema. Hemos redistribuido gabinetistas que estaban en otras tareas y los hemos mandado para que vayan a la escuela y haya una relación directa con las instituciones y poder detectar más rápidamente cualquier conflicto", agregó.

Toda esta articulación, se logra con ayuda de las familias que son el primer lugar donde convive el chico. "La familia es la primera que debe estar al tanto. La escuela acompaña y es caja de resonancia. No son situaciones que se producen generada en la escuela sino que es un tema de la familia y de la sociedad toda", señaló destacando que "es difícil decir dónde comienza el conflicto pero los adultos tenemos que estar alertados de esta situación y mirar a los chicos desde la familia a las escuelas".

Finalmente explicó que "la vuelta de la pandemia ha impactado mucho" en los alumnos. Por ello se están haciendo análisis y habían bastante de estos temas en terceros años. "Estos chicos se están encontrando por primera vez en la secundaria, con compañeros nuevos. La pandemia ha impactado en lo socio-emocional", finalizó.