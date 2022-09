Bajo la lluvia en bicicleta, un docente sanjuanino fue a dar clases cubierto con un nailon

miércoles, 28 de septiembre de 2022 14:20

Lleva 23 años en la docencia y su asistencia es casi perfecta. Manuel Cardozo, es profesor de tecnología en 6 escuelas, en distintos turnos, y para llegar a éstas día a día recorre las calles de San Juan en bicicleta. Este miércoles su arribo a la escuela secundaria Provincia de Tucumán no pasó desapercibida para la comunidad educativa, especialmente para el preceptor Horacio quien al verlo llegar sacó el celular y le hizo un par de fotos.

Es que Manuel llegó al establecimiento escolar en bicicleta y cubierto por un nailon para protegerse de la lluvia. La escena fue retratada por el preceptor y compartida generando una gran repercusión por el compromiso del educador pese a todo. "Les digo a los alumnos que si hay paro, viento zonda, sur, nieve, llueve o haya terremoto yo vengo a clases. Les digo que no estén preguntando ni llamando", comenzó contando a Diario La Provincia SJ.

El educador contó que eso les dice a los alumnos y trata de cumplirlo. "Cuando yo iba a la escuela no existía la palabra paro y trato de hacer eso que digo y que sepan que yo voy a llegar y voy a ir, aunque sean pocos alumnos o todo el curso", agregó.

El objetivo del docente es que los chicos no pierdan días clases ya a lo largo del año suelen haber muchas actividades como jornadas, actos y feriados que pierdan el ritmo de la clase: "muchos se está acostumbrando a no estudiar ni a trabajar, gracias a los planes. Por eso suceden todos estos problemas. Faltan muchos alumnos y los padres no preguntan cómo les ha ido en la escuela. Siempre yo les digo que no me adhiero a los paros, no es que esté a favor del gobierno sino que no soy para estar ahí en las manifestaciones. Me manifiesto dando clases, tratando de que no pierdan tantos días de estudio".

Con espíritu sarmientino, su lema es "ir a al escuela sin importar la inclemencia del tiempo" y así es como día a día toma su bicicleta y emprende el recorrido a los establecimientos escolares. "Además les hago ver a los chicos que andando en bicicleta cuido el medio ambiente, hago ejercicio, no pago patente. Todo eso de lunes a viernes. Trabajo y hago ejercicio. No me hace falta ir al gimnasio. Antes cuando estaban las líneas de colectivos normales tenía que salir temprano pero hoy tengo que tomar 2 o 3 colectivos y no llegaría a tiempo. Por eso ando en bicicleta de escuela en escuela, invierno o verano", finalizó Cardozo.